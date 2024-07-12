Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 830 kişi yakalandı

Ankara Valiliği, çeşitli suçlardan aranan 830 kişinin yakalandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 5-11 Temmuz tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan bir, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 19, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 39, 5 yıla kadar hapis cezası olan 295 ve ifadeye yönelik aranan 476 kişi yakalandı.