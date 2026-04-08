Ankara'da emekli uzman çavuş, ailesini öldürüp intihar etti

Sincan ilçesinde emekli uzman çavuş R.B. ile aile üyeleri arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine R.B, eşi D.B. ve kızları I.N.B. ile S.B'ye tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre; R.B, eşi D.B. ve kızı I.N.B. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda yaralanan S.B. ise hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiği olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

