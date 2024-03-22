Ankara'da feci kaza! 2 ölü, 1 yaralı

Ankara'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Ankara Elmadağ'da dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Lalabel Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobilin çarpıştığını görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ KAZA YERİNDE ÖLDÜ
DHA'nın haberine göre; kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise yaralandığı tespit edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hastanede tedaviye alınan yaralının tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.