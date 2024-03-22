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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da feci kaza! 2 ölü, 1 yaralı

        Ankara'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

        Ankara Elmadağ'da dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 03:01 Güncelleme: 22.03.2024 - 03:01
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        Ankara'da feci kaza! 2 ölü, 1 yaralı
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        Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Lalabel Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobilin çarpıştığını görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        2 KİŞİ KAZA YERİNDE ÖLDÜ

        DHA'nın haberine göre; kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise yaralandığı tespit edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Hastanede tedaviye alınan yaralının tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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