Ankara'da hareketli saatler Olay, Ankara'da meydana geldi. Ankara'da eşiyle boşanma aşamasındaki bir adam eşi ile çocuklarının bulunduğu araca ateş açtı. Polis devreye girince de silahı kendisine doğrultarak onları canına kıymakla tehdit etti. Mahalleye özel harekat ekipleri çağırıldı. Pazarlıklar sonuçsuz kalınca kişi vurularak etkisiz hale getirildi.

Habertürk Giriş: 20.08.2024 - 19:43 Güncelleme: 20.08.2024 - 19:43 facebook

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