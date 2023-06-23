3 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

DHA'nın haberine göre; kazada sürücülerden E.Ü. ile N.A. ve U.A. yaşamını yitirirken, diğer sürücü E.A. ise ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan E.A., kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne, daha sonra ise Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.