Ankara'da metro seferlerine 'aşırı sıcak' engeli

Başkent'te aşırı sıcak havanın etkisiyle M2 (Kızılay-Koru) metro hattında saat 18.50'de arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler durdurulurken, metro hattında yolculuk yapan vatandaşlar tahliye edildi.

İSTASYON ÇIKIŞINDA YOĞUNLUK YAŞANDI

Fotoğraf: DHA

Metro hattının bozulmasıyla güzergahta bulunan birçok metro istasyonun çıkışında yoğunluk yaşandı ve uzun otobüs kuyrukları oluştu. Vatandaşların mağdur olmaması için metro hattı güzergahında ek otobüs seferleri hizmete girdi.

Fotoğraf: DHA

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ilk açıklamada, "Güç kaynağı ve haberleşme sisteminde aşırı sıcak kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle M2 (Kızılay-Koru) metro hattımızın seferleri durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.