Başkent Ankara'da kimin kullandığı henüz belirlenemeyen 06 KMY 60 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'nın Siteler mevkisinde kontrolden çıktı. Kaldırımdaki bariyerlere çarpan otomobil, ardından bir akaryakıt istasyonu girişindeki duvara çarparak devrildi.

AA'nın haberine göre kaza sonrası, araçta bulunan Begüm B. ve Adem K. çevredeki vatandaşların yardımıyla yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

LPG SIZINTISINI VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Kazanın ardından otomobildeki LPG tüpünden sızıntı olduğunu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevre güvenliğini alarak araçtaki LPG sızıntısının tehlikeye yol açmasını önledi.

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