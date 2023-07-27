Ankara'da MKE yakınında yanan TIR'daki patlama korkuttu Ankara Elmadağ'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen TIR, alev aldı. Yangının etkisiyle TIR'ın lastikleri büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın, kaza yerinin yakınında bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana geldiğini sanan vatandaşlar büyük bir endişe yaşadı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra bariyerleri yıkarak şarampole yuvarlanan TIR'da çıkan yangın sırasında aracın lastikleri patladı. Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası yakınında meydana gelen kazada patlama sesleri, çevrede oturanlar tarafından fabrikada daha önce olduğu gibi patlama meydana geldiği endişesiyle panik ve korkuya neden oldu.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kırıkkale-Ankara yolu Ankara istikameti Elmadağ ilçesi Kemalpaşa Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ferhat Yiğit idaresindeki boş konteyner taşıyan TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri yıkarak şarampole devrildi.

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ALEV ALEV YANDI

Devrildikten sonra alev alan TIR'ın sürücüsü araçtan kendi imkanıyla çıkarken, yangın nedeniyle TIR'ın lastiklerinde ve bazı aksamlarında patlama meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; ekiplerin çalışması sonucu söndürülen TIR, kullanılamaz hale geldi. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

PATLAMA SESLERİ İLÇEDE PANİĞE NEDEN OLDU

Daha önce MKE'ye ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamanın yaşandığı Elmadağ ilçesinde meydana gelen kazada TIR'ın lastiklerinin patlaması sırasında çıkan yüksek ses ilçe genelinde fabrikada yeni bir patlama meydana geldiği endişesine yol açtı.

Kısa süre sonra patlamanın kaza yapan TIR'dan kaynaklandığının öğrenilmesiyle ilçe genelinde yaşanan tedirgin sona erdi.

ELMADAĞ KAYMAKAMI'NDAN AÇIKLAMA

Elmadağ Kaymakamı Alper Tanrısever, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kazada herhangi bir can kaybı olmadığını belirterek, "Elmadağ ilçemizde boş bir şekilde seyir halinde olan bir TIR'ın kaza yapması sonucu TIR alev almış ve TIR'ın lastikleri ve diğer aksamında patlamalar meydana gelmiştir. Sadece yüksek ses çıkaran bu patlamalar sonucu ilçemizde herhangi bir hasar olmamıştır. Ölü veya yaralı yoktur" dedi.