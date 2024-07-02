Ankara'da motosikletli kurye ve otomobil sürücüsü araçlarından çıkmadan kavgaya tutuştu

Trafikte yaşanan tartışma ve kavgaların önü arkası kesilmiyor. Bunun en son örneklerinden biri Başkent Ankara'da yaşandı.

TARTIŞMANIN ARDINDAN İTİŞ KAKIŞ

Ankara'da trafiğin yoğun olduğu bir caddede motosikletli kurye ile otomobil sürücünün tartışması karşılıklı itiş kakışa döndü.

ADETA BOKS MAÇI YAPTILAR

Kurye ile otomobil sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle yaptığı tartışma yerini önce el kol hareketlerine ardından da yumruklaşmaya bıraktı. Kavga edenlerin araçtan inmeden yumruklaşmaları adeta hakemin müdahalesinin ardından birbirini yumruklamaya çalışan boksörleri andırdı.

CEP TELEFONUNA KAYDEDİLDİ

Kurye ile otomobil sürücüsünün araçtan inmeden tutuştukları kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.