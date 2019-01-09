Ankara'da okullar tatil mi

Ankara'da bugün okullar tatil mi? Öğrenciler ve veliler bu sorusunun yanıtını arıyorlar. Ankara Valiliği'nden kar tatili haberi bekleyen öğrenciler sosyal medyaya akın etti. İşte Ankara'da son durum...

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği'nden henüz kar tatili için açıklama gelmedi. 9 Ocak 2019 Çarşamba günü Ankara'da eğitim devam edecek.

ANKARA VALİLİĞİ TWİTTER ADRESİ

KAR YAĞIŞI GÜZEL GÖRÜNTÜ OLUŞTURDU

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluşturdu. İlçe merkezinin yanı sıra bin 500 metre rakımlı Karagöl Tabiat Parkı çevresinde yetişen sarıçam ve sedir ağaçları kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Beypazarı'nın simgesi haline gelen tarihi konaklar da kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AA muhabirine, kar yağışının ilçeye ayrı bir güzellik kattığını söyledi.

Kaplan, vatandaşların ulaşımda herhangi bir sıkıntıya düşmemesi adına Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

KONYA ANKARA YOLUNDA KAR ENGELİ

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle şehirler arası kara yolları, kamyon ve tır trafiğine kapandı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Afyonkarahisar, Konya-Ankara, Konya-Isparta, Konya-Antalya, Konya-Adana ve Konya-Karaman kara yolları, tır ve kamyon trafiğine kapatıldı.

Kent çıkışlarında önlem alan trafik ekipleri, araçların geçişine izin vermedi.

Karayolları ekipleri, belirtilen yollarda iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

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