Okullar bugün tatil mi? sorusu merak ediliyor. Hem öğrenciler hem de veliler Valiliklerden ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden gelecek kar tatili haberlerini bekliyorlar. Şu ana kadar bir çok il ve ilçe de okullar tatil ilan edildi. İşte 9 Ocak 2019 okulların tatil olduğu il ve ilçeler...

9 OCAK 2019 ÇARŞAMBA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

SİVAS'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Sivas’ta etkili olan soğuk ve kar yağışı nedeniyle okullar 9 Ocak Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edildi. Bazı memurların da bir gün izinli sayılacağı belirtildi. Sivas Valiliği tarafından yapılan duyuruda, Çarşamba günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edildiği duyuruldu. Ayrıca; kamu kurum ve kuruşlarında çalışan; hamile, engelli, diyaliz, kalp, böbrek hastaları ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının Çarşamba günü bir gün süre izinli sayılacakları belirtildi.

NİĞDE'DE OKULLARA KAR TATİLİ

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Twitter hesabından 'Kar, bir şehre ancak bu kadar yakışır' diyerek okulların bugün tatil edildiğini duyurdu. Vali Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çocukları sevindirdi. Şimşek, paylaşımda, 'Sevgili çocuklar; kar yağışı nedeniyle 9.01.2019 Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu muhteşem manzaranın tadını çıkarırken sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın. Geleceğimizin teminatı olan sizler, bizim her şeyimizsiniz' dedi.

— Yılmaz ŞİMŞEK (@YSimsek07) January 8, 2019

KAHRAMANMARAŞ'TA 4 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Kahramanmaraş’ın Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Dün gece saatlerinden itibaren bölgeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı, ulaşımda ve eğitimde aksamalara neden oldu. Kar kalınlıkları ilçe merkezinde 10 santimetrenin üzerine çıkarken, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreyi geçti. Kar yağışının gün boyunca devam edeceği yönündeki değerlendirmeler üzerine Elbistan, Afşin, Nurhak ve Ekinözü kaymakamlıkları, ilk ve orta dereceli okulların tamamında 9 Ocak 2018 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kar tatilini fırsat bilen öğrenciler ise soğuğa aldırmadan kardan adam yaptı.

TOKAT’TA KAR TATİLİ

Tokat il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süre ile tatil edildi.

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 09 Ocak 2019 Çarşamba günü resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerimiz ile birlikte özel eğitim okul ve kurumlarında eğitim öğretime bir gün süre ile ara verildiği bildirildi.

ANTALYA ELMALI'DA OKULLARA KAR TATİLİ

Antalya'nın Elmalı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün öğleden sonra ve yarın tam gün tatil edildi. Antalya'nın Elmalı ilçesinde de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Akseki ve İbradı ilçelerinin ardından Elmalı ilçesinde de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın tam gün eğitim ve öğretime ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bugün öğleden sonra ve yarın tam gün idari izinli sayılmasına karar verildi.

ERZURUM’DA EĞİTİME KAR TATİLİ

Erzurum’da akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süre ile ara verildi. Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bulunan tüm okul öncesi, ilköğretim okulları, liseler ve özel eğitim ve öğretim kurumları 9 Ocak 2019 Çarşamba günü 1 gün tatil edilmiştir. Kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile bayanlar da idari izinli sayılacaktır” denildi.

BİTLİS TATVAN'DA KAR TATİLİ

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde; mevcut kar yağışının Tatvan genelinde gece ve yarın gün boyu devam edeceği, buna bağlı olarak buzlanma ve don olayı beklendiğinden 9 Ocak 2019 Çarşamba günü Tatvan merkez ve köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında Tatvan ilçesinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır" denildi.

YOZGAT'TA OKULLARA 'KAR' TATİLİ

Yozgat'ta gün boyu etkili olan kar sonrası Vali Kadir Çakır, yazılı bir açıklama yaptı. Vali Çakır, "Yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Çarşamba günü, ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelleri de aynı tarihte bir gün idari izinli sayılacaktır" dedi.

NEVŞEHİR'DE DE OKULLAR TATİL

Nevşehir Valiliği de bugün kar nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre kar yağışının devam edeceği belirtilerek, "Aşırı buzlanma oluşabileceği nedeniyle Çarşamba günü il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli personel bir gün idari izinli sayılacaktır. Trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın kış şartlarının gerektirdiği tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir" denildi.

AMASYA’DAKİ OKULLARA KAR TATİLİ

Amasya’da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları dolayısıyla bugün il genelindeki okulların bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi. Sosyal paylaşım sayfasından açıklamada bulunan Vali Dr. Osman Varol, “Değerli öğrencilerimiz, sevgili gençler; il merkezi ve ilçelerimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve soğuk havaya bağlı olumsuz koşullar nedeniyle sağlığınız ve güvenliğiniz için, 09 Ocak Çarşamba günü il genelindeki okullarımızda eğitime bir gün ara verdik” ifadelerini kullandı.

Varol, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağını belirtti.

— Dr Osman Varol (@DrOsmanVarol) January 8, 2019

ÇORUM SUNGURLU'DA OKULLAR BUGÜN TATİL EDİLDİ

Çorum'da kar yağışı nedeniyle 4 ilçede okullar bugün tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Olumsuz hava şartları yüzünden Dodurga, İskilip, Uğurludağ ve Bayat ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Daha önce Alaca‬, ‪Sungurlu, Mecitözü, Ortaköy, Boğazkale, Oğuzlar ve Laçin ilçelerinde okulların tatil edildiği duyurulmuştu.

ADIYAMAN'IN 3 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Adıyaman'ın Besni, Gerger ve Gölbaşı ilçesinde, yoğun kar nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Besni Kaymakamlığı´ndan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşullarından dolayı bugün ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli okulların 1 gün tatil edildiği belirtildi. Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ise yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışından dolayı İlçe hıfzısıhha kurulu tarafından (9 Ocak Çarşamba günü) yarın ilçe genelinde tüm okullarımız için tatil kararı alınmıştır" ifadelerini kullandı. Ayrıca Gölbaşı´ndaki hamile, yaşlı ve engelli memurlar da idari izinli sayıldı.

KAYSERİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Kayseri'de etkili olan kar nedeniyle okullar bugün da tatil edildi. Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar nedeniyle bugün öğleden sonra eğitime ara verilen kentte, bugün da okulların tatil edildiği açıklandı. Engelli ve hamile personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

ÇANAKKALE'NİN YENİCE İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte 5 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle, Yenice genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi. Öte yandan meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

ELAZIĞ'DA OKULLARA KAR TATİLİ

Meteorolojinin uyardığı yoğun kar yağışı Elazığ’da etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle göz gözü görmez hale geldi. Valilikte okulların yarın için tatil edildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında, "Yoğun kar yağışı nedeniyle 09 Ocak 2018 Çarşamba günü ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi. Açıklamada kamuda çalışan hamile ve engellilerin de izinli sayıldığı belirtildi.

TUNCELİ'NİN 4 İLÇESİNDE OKULLARA 'KAR' TATİLİ

Tunceli'nin Pülümür, Nazimiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerindeki okullar, kar nedeniyle yarın tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Pülümür, Nazimiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerindeki kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 09 Ocak 2019 Çarşamba günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi. Açıklamada, hamile ve engelli kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı belirtildi.

BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL

Bingöl genelinde okullar, kar yağışı etkisini devam ettirmesi nedeniyle yarın içinde tatil edildi. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada;"İlimizdeki yoğun kar yağışı, tipi nedeniyle il geneli tüm ilk ve orta dereceli okullarda 09.01.2019 Çarşamba günü eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir"denildi. Valilik kamuda çalışan engelli ve hamilelerinde izinli sayılacağını bildirdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde bugünde okullar tatil edilmişti.

ISPARTA’DA OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Isparta’da aşırı soğuk hava ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve merkeze bağlı köylerde, ilk ve orta dereceleri okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen aşırı soğuğa bağlı yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ihtimalinden dolayı öğrencilerimiz adına herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için il merkezi ve merkez köylerimizde eğitim-öğretime 9 Ocak 2019 günü bir gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu görevlilerimizde idari izinli sayılacaktır” denildi.

Ayrıca Şarkikaraağaç, Atabey, Gönen, Keçiborlu, Yenişarbademli, Gelendost ve Yalvaç ilçelerinde de eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Daha önce okulların tatil edildiği Isparta merkezde hamile ve engelli kamu çalışanlarının da yarın bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

ERZİNCAN'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Erzincan'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullarda eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve öğretim kurumlarının yarın tatil edildiği belirtildi. Kararın, il genelinde iki gündür etkili olan ve meteorolojik verilere göre devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrenciler ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alındığı ifade edildi. Açıklamada, engelli veya bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunanlar ile hamile kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KONYA'DA EĞİTİME 'KAR' TATİLİ

Konya'da, yoğun kar nedeniyle il merkezi ve bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi. Yoğun kar kentte hayatı olumsuz etkilerken, bugün il merkezi ile bazı ilçelerde eğitime ara verilmişti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde eğitime verilen ara bir gün daha uzatılarak, yarın da okullar tatil edildi. İl merkeziyle birlikte; Ahırlı, Altınekin, Akören, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent. Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Hadim, Hüyük, Güneysınır, Kadınhanı, Karapınar, Ilgın, Sarayönü, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde de eğitime yarın ara verildi. Okulların yanı sıra kreş, gündüz bakım evleri, çocuk kulüpleri, rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kurslarında da 1 gün tatil edildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları, harp malulü ve gazilerinde idari izinli sayılacağı belirtildi.

DENİZLİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Denizli'nin Acıpayam, Bozkurt, Çardak ve Serinhisar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Acıpayam, Bozkurt, Çardak ve Serinhisar ilçelerinde kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini belirtti. Oğuz, kar yağışı ve aşırı buzlanma tehlikesine karşı alınan kararla bu ilçelerdeki okullarda yarın eğitim yapılmayacağını kaydetti.

AĞRI´DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü Ağrı´da Valilik, merkez ve köylerde eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında, 9 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edilmesinin yanısıra hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı belirtildi.

KARS'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Kars Valiliği de yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde okullarda tatil kararı aldı. Valilik açıklamasında şöyle denildi: "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle; ilimiz genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 09.01.2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaktır."

MUŞ'TA DA OKULLAR TATİL

Muş Valiliği de olumsuz hava şartları ve beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle il merkezi, ilçe ve köylerde eğitime yarın için bir gün ara verildiğini bildirdi. Valilik, 9 Ocak Çarşamba günü hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağını açıkladı.

SAKARYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçedeki taşımalı okullarda eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkisini devam ettiren kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitimin tatil edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Bu kapsamda, Taraklı, Akyazı, Karasu, Hendek ve Kocaali ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime yarın ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, diğer ilçelerde ise eğitimin devam ettiği bildirildi.

ARDAHAN'DA OKULLAR BUGÜN TATİL EDİLDİ

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışının ulaşımı aksattığını belirtti. Çerkezoğlu, "Kar yağışının devam etmesinden dolayı, yarın il genelinde okullarımızın tamamında eğitime ara verdik." dedi. Çerkezoğu, eğitim öğretimin 10 Ocak Perşembe günü yeniden başlayacağını bildirdi. Yarın hamile ve engelli kamu personeli de izinli sayılacak.

MALATYA’DA 5 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Malatya'da yoğun kar yağışının yaşandığı 5 ilçede eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Malatya'da özellikle yüksek kesimli bölgelerde tipi ve fırtınanın da etkisiyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının yoğun olduğu Arapgir, Arguvan, Doğanşehir, Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde eğitime 9 Ocak 2019 günü bir günlük ara verildiği açıklandı. Aynı gün 5 ilçede ayrıca engelli ve hamile kamu görevlerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

KIRŞEHİR’DE OKULLARA KAR TATİLİ

Kırşehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle Valiliğimizce Çarşamba günü için il geneli tüm okulların 1 günlüğüne tatil edilmesi kararlaştırılmıştır. Kamuda çalışan hamile ve engellilerde izinli sayılacaktır" denildi.

ORDU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının devam edeceği belirtildi. Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türlü eğitim kurumu ile özel eğitim kurumlarında eğitime 9 Ocak Çarşamba ara verildiği belirtildi.

KOCAELİ VE ZONGULDAK'TA EĞİTİME KAR TATİLİ

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde, okullar yarın tatil edildi. Kocaeli'de ise taşımalı sistemle eğitim verilen okullar yarın tatil edildi. Zonguldak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, merkez, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Kocaeli'de ise taşımalı sistemle eğitim verilen okullar yarın tatil edildi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy sosyal medya hesabından, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı okullarımızda çarşamba günü eğitime ara verilmiştir" diye açıklamada bulundu.

GİRESUN'DA OKULLAR TATİL

Giresun Valiliğinden alınan bilgiye göre, Çanakçı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm okullar 9 Ocak Çarşamba tatiledildi.

Merkez ilçe, Alucra, Yağlıdere, Güce, Espiye ilçeleri ile Bulancak ilçesi Yalıköy Şehit Üsteğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu hariç köy okullarında eğitime ara verilirken, taşımalı sistemde yer alan öğrenciler bugün izinli sayılacak.

Keşap ilçesinde ise Çamlıca Köyü İlkokulu ve Ortaokulunda eğitime bugün ara verildi.

Şebinkarahisar ilçesindeki tüm okullar ile Çamoluk ve Dereli ilçelerindeki köy okullarında eğitime ara verilmesi, taşımalı sistemde yer alan öğrencilerin ise bugün izinli sayılması kararı daha önce alınmıştı.

GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde yaşanan aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyete meydan vermemek amacıyla tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim öğretime bugün, bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Diğer il ve ilçelerle ilgili kar tatili haberi geldikçe haberimiz güncellenecek...

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