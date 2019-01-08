Ankara'da okullar tatil mi? sorusu yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Ankara kar tatili haberi için ise, öğrencilerin gözü kulağı Ankara Valiliği'nde. Ankara'da özellikle son 2 haftadır yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Aralık ayının son günlerinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 günlük mola verilmişti. Peki 2019'u karlar altında karşılayan Ankara'da okullar tatil mi? 9 Ocak 2019 hava durumu tahminleri ve Ankara kar tatiline dair detaylar haberimizde.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 9 OCAK

Ankara'da yarın okulların tatil olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ankara Valiliği'nden resmi kar tatili açıklaması gelir gelmez detaylar haberimizde olacak.

ANKARA HAVA DURUMU

SALI 18.00 - 21.00 -5 -9 78 8 18 SALI 21.00 - 24.00 -6 -10 80 9 18 ÇARŞAMBA 24.00 - 03.00 -7 -11 78 9 21 ÇARŞAMBA 03.00 - 06.00 -8 -12 82 8 18 ÇARŞAMBA 06.00 - 09.00 -7 -11 90 9 16 ÇARŞAMBA 09.00 - 12.00 -5 -8 77 7 19 ÇARŞAMBA 12.00 - 15.00 -3 -7 68 9 19 ÇARŞAMBA 15.00 - 18.00 -4 -9 74 12 23 ÇARŞAMBA 18.00 - 21.00 -5 -10 72 11 25 ÇARŞAMBA 21.00 - 24.00 -6 -10 70 9 22

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