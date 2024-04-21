Ankara'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Kaza, gece saatlerinde Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesinde meydana geldi.
Melih E. yönetimindeki otomobil, plakası belirlenemeyen İsmail Ç.'nin (17) kullandığı motosiklet ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile motosikletin arkasındaki Ünal Ç. (15) yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan İsmail Ç., Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Polisin kazayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.