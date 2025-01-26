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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da otomobil refüje çarptı, 4 kişi yaralandı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ankara'da otomobil refüje çarptı: 4 yaralı

        Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 00:06 Güncelleme: 26.01.2025 - 00:06
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        Otomobil refüje çarptı: 4 yaralı
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        Ankara Bulvarı'nda, Ramazan A. yönetimindeki otomobil, refüje, ardından da ağaçlara çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile Mustafa Berat Ç, Hatice H. ve Enes Can E, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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