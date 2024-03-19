Ankara'da otomobilin kaputunda tehlikeli yolculuk kamerada
Ankara'da seyir halinde olan otomobilin kaputundan tutunarak seyahat eden kişi, bu tehlikeli yolculuğu daha sonra sosyal medyada paylaştı
Giriş: 19.03.2024 - 06:06 Güncelleme: 19.03.2024 - 06:06
Ankara'nın Keçiören ilçesi Seval Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen bir kişi, gece saatlerinde hareket halindeki otomobilin kaputundan tutunarak seyahat ederken, bu tehlikeli yolculuğunu kayıt altına aldı.
DHA'nın haberine göre; kendi hayatını tehlikeye sokan ve karayolu üzerindeki diğer sürücüler için risk oluşturan kişi, bu yolculuğun görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
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