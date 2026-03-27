Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Ankara'da restoranda fahiş hesap iddiası: 7 gözaltı

        Ankara'da restoranda fahiş hesap iddiası: 7 gözaltı

        Başkent Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilere restoranda fahiş hesap ödettikleri iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 01:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Restoranda fahiş hesap iddiası: 7 gözaltı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilerle restoranda buluşup fahiş hesap ödeten şüpheliler olduğuna yönelik ihbar üzerine soruşturma başlattı.

        AA'nın haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinde yaşanan olayda mağdurun sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığı bir kadınla buluştuğu, ardından restorana götürüldüğünü tespit etti.

        TEHDİTLE ÖDEME ALINDI

        Şikayetçinin iddiasına göre, talebi olmaksızın restoranda kendisine yüksek fiyatlı ürünler getirildi, çiçek satıldı ve gelen hesaba itiraz etmesine rağmen tehdit edilerek ödeme alındı.

        Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, müştekilerle buluşan 2 kadın ve sonrasında gidilen mekanda beraber hareket ettikleri tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 25 Mart 2026 (Ünlülere Yeni Uyuşturucu Operasyonu)

        Ortadoğuda'ki savaşta 26. gün. İsrail Buşehr ve İsfahan'a saldırdı. İran'dan 77. dalga saldırı. Tel Aviv'in merkezine İran füzesi. İran füzesinin verdiği hasar büyük. Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu. Körfez'in turizm kaybı 15 milyar dolar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar ile görüştü. Bakan Gürlek'in...
        #ankara
        #başkent
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı: Enerji tesislerine 6 Nisan'a kadar saldırmayacağız
        ABD Başkanı: Enerji tesislerine 6 Nisan'a kadar saldırmayacağız
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Dünya Kupası'na son 1!
        Dünya Kupası'na son 1!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Montella: Rakip kim olursa olsun fark etmez!
        Montella: Rakip kim olursa olsun fark etmez!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Dışişleri'nden tankere yönelik saldırıya dair açıklama
        Dışişleri'nden tankere yönelik saldırıya dair açıklama
        The Economist: Avantaj İran'da
        The Economist: Avantaj İran'da
        Milli maça özel koreografi!
        Milli maça özel koreografi!
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        Sosyal medya tuzaklı gasp! Restoran buluşması kâbusa döndü
        Sosyal medya tuzaklı gasp! Restoran buluşması kâbusa döndü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi