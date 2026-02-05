Ankara'da sahneye çıtı
Mabel Matiz, 2026 turnesine hız kesmeden devam ediyor. Almanya'dan ayağının tozuyla gelen Matiz, Ankara konseri için sahnedeydi
Mabel Matiz, Atlantis Yapım organizasyonuyla Congresium Ankara’da sahneye çıkarak Ankaralılara keyifli bir gece yaşattı. Salonun tamamen dolduğu konserde, her yaştan dinleyicinin yoğun ilgi gösterdiği Matiz, sevilen şarkılarından oluşan güçlü repertuvarıyla gece boyunca temposunu düşürmedi.
Seyircilerin şarkılara baştan sona hep bir ağızdan eşlik ettiği konserde, salon adeta dev bir koro haline geldi. Duygusal parçalarda binlerce kişi telefon ışıklarıyla sahneye eşlik ederken, hareketli şarkılarda ise coşkuyla dans ettiler.
Sahne performansı, ışık tasarımı ve görsel şovlarıyla da dikkat çeken Mabel Matiz, Ankara konserinde turnenin en etkileyici duraklarından birine imza attı. Matiz, seyircilerin yoğun ilgisine sık sık teşekkür ederken konser sonunda yoğun istek üzerine yeniden sahneye çıktı.