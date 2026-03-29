Ankara'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Ankara'da D140 kara yolunda meydana gelen kazada, Yunus Kılıç yönetimindeki hafif ticari araç ile bir otomobil çarpıştı. Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş: 29.03.2026 - 17:20
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI
AA'daki habere göre kaza; Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana geldi. Yunus Kılıç (56) idaresindeki hafif ticari araç ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, D140 kara yolu Azmak mevkisinde çarpıştı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, sürücü Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti.
4 KİŞİ YARALANDI
Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ