Ankara'da Ulus Meydanı Projesi'nin ayrıntıları ortaya çıktı
20.09.2018 - 12:27 | Güncelleme: AA
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Ulus Meydan Projesi çalışmalarını önümüzdeki yıl bitirmeyi hedefliyoruz. İhalesini Karayolları Genel Müdürlüğümüz yapıyor, alt geçidin masraflarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karşılıyor. Biz de çevre düzeni ve diğer bazı çalışmalara katkı veriyoruz" diye konuştu
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ulus trafiğini yer altına alarak bölgenin yayalaştırmasını sağlayacak projeyi gelecek yıl bitirmeyi hedeflerini belirterek, "İhalesini Karayolları Genel Müdürlüğümüz yapıyor, alt geçidin masraflarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karşılıyor. Biz de çevre düzeni ve diğer bazı çalışmalara katkı veriyoruz" dedi.
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Tuna, TRT Haber televizyonunun canlı yayınında, Başkentte tamamlanan ve yapımı devam eden projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.
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Ulus Meydan Projesi'nin uzun yıllardır devam eden bir çalışma olduğunu belirten Tuna, 2004-2005 yıllarında bu konu üzerinde çalışmalar yapıldığını anımsattı.
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Bugüne kadar çeşitli sebeplerden dolayı bu projede başlama noktasına gelinemediğini aktaran Tuna, şöyle devam etti:
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"Ama bugün Ulaştırma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ortak bir protokolle bu projeyi başlatıyoruz. Trafik yerin altına giriyor, üstü yaya bölgesi oluyor. Melike Hatun Camisi'nin önünden bir meydan oluşuyor, Çankırı Caddesi yerin altından devam ediyor ve Roma Hamamı'ndan sonra da açığa çıkıyor. Oralar da yine yürüme meydanı oluyor. Bentderesi Caddesi tarafından, Anafartalar Caddesi tarafından gelen yol da alttan geçiyor ve Meclis'in oradan çıkıyor. Ulus'ta ve Melike Hatun Camisi'nin önünde yayalaştırılmış bölge olarak birer meydan oluşuyor."
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Tuna, trafiğin yerin altına alınması çalışmalarının "aç-kapa" metoduyla yapılmak zorunda olduğuna işaret ederek, "Çalışmaları önümüzdeki yıl bitirmeyi hedefliyoruz. İhalesini Karayolları Genel Müdürlüğümüz yapıyor, alt geçidin masraflarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karşılıyor. Biz de çevre düzeni ve diğer bazı çalışmalara katkı veriyoruz. Üç kurum birlikte, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın destek ve katkılarıyla Ankaramıza böyle güzel bir projeyi kazandırmış oluyoruz" diye konuştu.
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Mustafa Tuna, Melike Hatun Camisi'nden Hacı Bayram Camisi'ne kadar olan yayalaştırılmış bölgede tramvay hattı planladıklarını, onu da gerçekleştireceklerini vurguladı.
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"İNŞALLAH KISA SÜRE İÇERİSİNDE UYGUN BİR TALİPLİ OLUR"
Ankapark'ın ihale aşamasıyla ilgili bilgi veren Tuna, çok konuşulan ve tartışılan bir projenin işletmecilerinin kolay bulunmadığını söyledi.
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Tuna, bugün ihalenin gerçekleşeceğini anımsatarak "İnşallah kısa süre içerisinde uygun bir talipli olur ve işletmeye açılır, vatandaşlarımız istifade eder" dedi.
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"İhalenin bugün sonlanıp sonlanmayacağı" sorusuna Tuna, "Ben her ihaleden sonuç bekliyorum. Sonuç beklemediğim ihaleyi yapar mıyım? İyi bir sonuç olmasını da arzu ediyorum. Ne kadar çok talipli olursa, o kadar rekabet olur" karşılığını verdi.
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