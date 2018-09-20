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"Ama bugün Ulaştırma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ortak bir protokolle bu projeyi başlatıyoruz. Trafik yerin altına giriyor, üstü yaya bölgesi oluyor. Melike Hatun Camisi'nin önünden bir meydan oluşuyor, Çankırı Caddesi yerin altından devam ediyor ve Roma Hamamı'ndan sonra da açığa çıkıyor. Oralar da yine yürüme meydanı oluyor. Bentderesi Caddesi tarafından, Anafartalar Caddesi tarafından gelen yol da alttan geçiyor ve Meclis'in oradan çıkıyor. Ulus'ta ve Melike Hatun Camisi'nin önünde yayalaştırılmış bölge olarak birer meydan oluşuyor."