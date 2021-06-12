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'Lezzet Ankara' yemek savaşı başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin esnafa destek için başlattığı 'Lezzet Ankara’ projesi yeni bir tartışmaya yol açtı. Pandemi sürecinde gelir kaybına uğrayan esnafa yönelik destek çalışması kapsamında, komisyonsuz bir yemek sipariş portalı olarak hayata geçirilen 'Lezzet Ankara’ platformuna, Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın'dan tepki geldi. Sosyal medya hesabından baltasıyla meşhur Zagor simgesini kullanan Aydın, önce Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın projesine 'rekabet güzeldir' mesajı yolladı, sonra da belediyenin uygulaması için yaptığı paylaşımda "Rakip olmayan bir Devlet kalmıştı" diyerek Ankara’daki girişime adeta baltayı savurdu

Ankara'da yemek savaşları - haberler
HABERTURK.COM

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin esnafa destek için başlattığı yeni proje, online yemek siparişi sektöründe tartışma yarattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde gelir kaybına uğrayan esnafa yönelik destek çalışması kapsamında, ‘Lezzet Ankara’ isimli bir proje duyurdu.

Proje kapsamında, komisyonsuz yeni bir yemek sipariş portalını aktifleştireceklerini açıklayan Yavaş, "Esnafımızın alın terini korumak adına yüzde 0 komisyonla ‘Lezzet Ankara’ var" dedi.

Ankara'daki lokanta ve kafe işletmecilerini ‘Lezzet Ankara’ portalına kaydolmaya davet eden Yavaş, uygulama sayesinde esnafın komisyon ödemeden sipariş alabileceğini duyurdu.

YEMEKSEPETİ'NDEN REKABET MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin projesini duyurmasının ardından, 2015 yılında Alman Deliveryhero'ya 589 milyon dolara satılarak o dönem Türkiye'nin en değerli girişimi unvanını alan Yemeksepeti'nden ise yanıt geldi.

Yemek sipariş uygulaması Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Mansur Yavaş'ın ‘Lezzet Ankara’ projesini paylaştığı twitter mesajının altına, "Dünyada bir ilk olmuş başkanım. Rekabet güzel şey. Sizi seviyoruz" yorumunu yaptı.

Baltasıyla meşhur çizgi roman karakteri Zagor'u sosyal medya hesabı fotoğrafı yapması ile bilinen Aydın, belediyenin uygulaması için yaptığı paylaşımda “Rakip olmayan bir Devlet kalmıştı” diyerek Ankara’daki girişime adeta baltayı savurdu.

2001 yılında kurulduğunda alanında tek olan Yemeksepeti, özellikle pandemi döneminde birçok firma ile rekabete başladı. Son dönemde Türkiye'de birden fazla firma online yemek siparişi işine girerken, Yemeksepeti'de Banabi markası ile online market alanına giriş yaptı.

Getiryemek, Fuudy, Tıklagelsin, Acikinca, Yettim, Yemekumbara, Doyurunbeni ve fiyuu Türkiye'de online yemek sipariş alanında Yemeksepeti'nin rakipleri konumunda.

Öte yandan, Lezzet Ankara platformunda hali hazırda 265 üye restoran bulunurken, üye müşteri sayısı ise 1312 olarak açıklanıyor.

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