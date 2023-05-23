Ankara'da yıldırım düştü: 1 ölü

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DHA

Ankara'nın Evren ilçesinde soğan tarlasında yağış altında sulama yapan R.Ö, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yusufuşağı Mahallesi'nde Hirfanlı Baraj'nın kenarında bulunan soğan tarlasında meydana geldi.

Şanlıurfa'dan Evren ilçesine gelen tarım işçisi R.Ö, soğan tarlasını yağmurlu havada suladığı sırada yıldırım çarptı. DHA'nın haberine göre, tarlada bulunan yakınları tarafından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne götürülen R.Ö, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otopsisi yapılan R.Ö'nün cenazesi, yakınları tarafından Şanlıurfa'ya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.