Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da yolcu otobüsü alev alev yandı | Son dakika haberleri

        Ankara'da yolcu otobüsü alev aldı, yolcular tahliye edildi

        Ankara'da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Yangın büyümeden tahliye edilen 36 yolcu, başka bir otobüsle yola devam etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 06:07 Güncelleme: 22.08.2025 - 06:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'da yolcu otobüsü alev alev yandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'dan İstanbul'a sefer düzenleyen yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Yakakaya mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden şoför, aracı emniyet şeridine park ederek otobüsteki 36 yolcuyu tahliye etti.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve otoyol jandarması ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.

        AA'nın haberine göre, yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken, tahliye edilen yolcular ise başka bir otobüsle yola devam etti.

        "ARACI ZAR ZOR DURDURABİLDİK"

        Yanan otobüsün muavini Turgay Olgar, "36 yolcumuz vardı. Aracı zar zor burada durdurabildik. Can havliyle imdat kolunu çekip, yolcuları tahliye ettik. Allah'a şükür can kaybımız yok sadece mal kaybımız var" dedi.

        Otobüste seyahat eden Veysel Özgür ise "Muavinin bir ses duymasıyla araçtan inmemiz bir oldu. Aşağıya indiğimizde aracın motor kısmından alevlerin çıktığını gördük. Sonra hepimizi tahliye ettiler. Çok şükür bir şey olmadı, bütün yolcular sağ salim indi" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #ankara
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Samsunspor üstünlüğü koruyamadı!
        Samsunspor üstünlüğü koruyamadı!
        Kartal, İsviçre'de avantajı kaptırdı!
        Kartal, İsviçre'de avantajı kaptırdı!
        ABD, 55 milyon kişiyi inceliyor
        ABD, 55 milyon kişiyi inceliyor
        Zelenskiy: Rusya görüşmelerden kaçınmaya çalışıyor
        Zelenskiy: Rusya görüşmelerden kaçınmaya çalışıyor
        Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        "ABD'nin söylemleri bizi şaşırttı"
        "ABD'nin söylemleri bizi şaşırttı"
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        "Ukrayna'nın karşı saldırısına izin vermedi"
        "Ukrayna'nın karşı saldırısına izin vermedi"
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        “Kamu işveren heyetine çağrımız hakeme başvurması”
        “Kamu işveren heyetine çağrımız hakeme başvurması”
        Kan donduran çete cinayetleri
        Kan donduran çete cinayetleri
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
        Dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Otobüs uçağı solladı!
        Otobüs uçağı solladı!
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış