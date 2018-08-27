Ankara'daki ABD heyetinden mesaj: S-400'den vazgeçerseniz, F-35 kararından vazgeçeriz

Türkiye- ABD ilişkilerinde gerginliğin yükseldiği alanlardan biri olan F-35 ve S400 tartışmasında yeni bir gelişme yaşandı. ABD'den Türkiye'ye gelen bir Kongre heyeti, Meclis'te NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu ile görüştü.

Saliha Çolak'ın haberine göre ABD heyeti, görüşmede, "F-35 kararı kesin değil, S-400 alımından vazgeçerseniz, biz de bu karardan vazgeçeriz" mesajı verdi. Michael Turner başkanlığındaki Kongre heyeti; Savunma Bakanlığı'nın S-400'lerin NATO savunma sistemi ve silahlarına etkisine ilişkin bir rapor hazırladığını söyledi.



Heyet, bu rapor hazırlanana kadar S-400 konusunda Türkiye'den farklı bir değerlendirme gelirse F-35 kararının da değişebileceğini anlattı.

Türk tarafı ise, S-400 alım sürecinde en uygun teklifin Rusya'dan geldiğini, daha uygun teklif gelmediği için bu kararın alındığını anımsattı. Brunson konusuna girilmeyen görüşmede Türk milletvekilleri ise, özellikle Trump'ın tweetleri gibi ABD'den müttefikliği yaralayan açıklamalar geldiğine işaret etti. ABD'den rencide edici bu tür açıklamaların kesilerek diplomasi dilinin öne çıkarılacağı bir süreç beklendiği vurgulandı.

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