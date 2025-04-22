Ankara'da trafik kazası: 6 yaralı
Ankara'nın Mamak ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Boğaziçi Mahallesi Boğaziçi Köprüsü'nde, 19 Mayıs Bulvarı'na seyir halindeki, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar H.P, Y.B, U.B, A.A, H.Ü ve İ.E ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle 19 Mayıs Bulvarı bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Yol, çekici yardımıyla otomobillerin kaldırılmasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.