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Ankara Devlet Tiyatrosunun "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali seyirciyle buluşacak

Modern Türk tiyatrosunun kilometre taşlarından olan Haldun Taner'in "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali, Ankaralı sanatseverlerin karşısında

Ankara Devlet Tiyatrosunun
AA

Küçük Tiyatro'da bugün genel provası yapılan müzikal, yarın saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.

İlk kez 3 Mart 1980'de İstanbul Şan Sineması'nda Haldun Dormen'in yönetmenliğinde sahnelenen eser, yıllar içinde birçok kez farklı versiyonlarda seyirci karşısına çıktı.

Yurt içinde ve yurt dışında her yaştan seyircinin büyük beğeniyle izlediği müzikali, Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı olarak tiyatro sanatçısı Haldun Dormen yazdı, Boğaçhan Sözmen yönetti.


"BİLETLER SATIŞA ÇIKAR ÇIKMAZ TÜKENDİ"

Müzikalle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan yönetmen Sözmen, oyunda bir çadır kumpanyasının Anadolu'yu gezerken başından geçen zorlu olayların mizahla, müzikle iç içe anlatıldığını söyledi. Oyunun son derece neşeli, hareketli olduğunu, zaman zaman da seyirciyi hüzünlendireceklerini belirten Sözmen, seyircinin esere yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Sözmen, "Yarın akşam perdelerini açtıktan sonra sezon boyunca Ankara'da, turnelerde oyunumuz devam edecek. Şu an oturacak herhangi bir yerimiz yok, tamamen doluyuz. Daha biletler çıkar çıkmaz tükendi." dedi.

Müzikalin, başlı başına ayrı bir tür olduğunu belirten Sözmen, "Müzikal çok da yapılan bir şey değil, sezonda bir, iki tane müzikal yapabiliyorsak çok şanslıyız. Çünkü hem zor hem ciddi bir maliyeti var, prodüksiyonların çok yorucu ve oyuncuların çok ciddi donanımlı olması gerekiyor." diye konuştu.

Sanatçıların katkısı ve yaratıcılıkları sayesinde çok başarılı bir sanat icra ettiklerini vurgulayan Sözmen, Haldun Dormen'in Türkiye'deki müzikal tiyatro repertuvarında köşe taşlarından biri olduğunu ve böyle bir sanatçının kaleme aldığı oyunu yönetmekten büyük gurur duyduğunu söyledi.

Oyunun bestesinin Melih Kibar'a, şarkı sözlerinin Çiğdem Talu'ya ait olduğunu belirten Sözmen, "Hem geçmişteki güzel günlerimizi hem de şu anki güzel zamanlarımızı paylaşacağımız bir yapım." dedi.

Koreografide Gülben Çay, müzik düzenlemesinde Musa Göçmen, müzik direktörlüğünde Kemal Alphan, sahne düzenlemesinde Cenk Oral'ın, kostümlerde Fulden Korkmaz'ın, ışık tasarımında Osman Özgören'in yer aldığı müzikalde, Diler Öztürk, Deniz Keyf, Suat Karausta, Yunus Beydoğan, Özlem Gündoğdu, Bilal Gürdere, Rengin Samurçay, Süheyla Gürkan, Eda Ateş, Başak Gürdal Duranoğlu, Ali Davutoğlu, Can Öztopçu, Arsal Mazmanoğlu, Selma Bayraktargil, Elif Aksu, Sezin Yerdemir, Yiğithan Erdoğan, İbrahim Deniz Duru, Kemal Alpan, Semih Dönmez, Yunus Emre Yılmaz; dans ve vokal grubunda ise Ebru Emre, Kübra Hazan, Samet Kozanoğlu, Mustafa Aksakal, Ayşe Simgem Baykara, Gülcihan Kısacık, Semih Dönmez, Yunus Emre Yılmaz, Duygu Yıldız Yavuz ve Çisel Ocak Kara rol alıyor.

Orkestrada ise Kemal Alpan, Didem Uysal, Kubilay Burhan, Mehmet Baydoğan, Onur Boztaş, Alp Ediz, İlgen Süleyman Evmez, Erinç Sobacı Hamdi Tatlısu, Mustafa Oğuzhan Akkuş, Eray Akar, Duygu Güzelimdağ ile Ahmet Sütçü görev alan isimler arasında bulunuyor.

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