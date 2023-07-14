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        Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz Hollanda Başbakanı olabilir mi?

        Hollanda'da koalisyon hükümeti göçmen politikalarındaki anlaşmazlık nedeniyle 7 Temmuz gecesi istifa etti. Hükümetin düşmesinin ardından Hollanda Başbakanı Rutte de istifa etti ve aktif siyaseti bırakacağını açıkladı. Rutte'nin yerini kimin alacağı henüz belli değil ancak en güçlü aday Ankara doğumlu Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz...

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 09:15
        Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz Hollanda Başbakanı olabilir mi?
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        Hollanda'da koalisyon hükümeti, göçmen politikalarındaki anlaşmazlık nedeniyle 7 Temmuz gecesi dağıldı. Hollanda'nın en uzun süre görevde kalan başbaşkanı Mart Rutte, 7 Temmuz gecesi istifasını açıkladı ve gelecek seçimlerde partisinin başında yer almayacağını, aktif siyaseti bırakacağını açıkladı.

        17 yıldır Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) başında olan Rutte'nin yerine kimin geçeceği ise henüz belli değil. Ancak Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz-Zegerius'ın adaylığı güçlü görünüyor.

        SEÇİLİRSE HOLLANDA'NIN İLK KADIN VE GÖÇMEN KÖKENLİ BAŞBAKANI OLACAK

        Foto: AP
        Foto: AP

        46 yaşındaki Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, geçtiğimiz gün adaylığını açıkladı. Türkiye'den Hollanda'ya çocukken göç eden Yeşilgöz, seçilmesi durumunda VVD'nin ilk kadın başkanı, Hollanda'nın ilk kadın göçmen kökenli başbakanı olacak.

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        ADAYLIĞINI BÖYLE DUYURDU

        Foto: AP
        Foto: AP

        Yeşilgöz aday olacağını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

        "VVD'nin parti liderliğine aday olmaya karar verdim. Söz artık yönetim kuruluna ve ardından VVD üyelerine kaldı. Her halükarda ülkemizi daha da güzelleştirme sorumluluğunu seve seve alıyorum."

        HOLLANDA'NIN EN UZUN SÜRE GÖREV YAPAN BAŞBAKANI

        Foto: AP
        Foto: AP

        Hollanda'da göreve başladığı 14 Ekim 2010'dan bu yana aralıksız Başbakanlık yapan Mark Rutte, 2 Ağustos 2022 itibarıyla ülkenin en uzun süre görevde kalan Başbakan'ı olmuştu.

        Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) 17 yıldır başında olan Rutte, 12 yıl, 8 ay, 26 gündür Başbakanlık görevini sürdürüyor.

        Seçimler yenilenene kadar geçici hükümetin Başbakanı olarak kalması beklenen Rutte'nin, görevdeki 13. yılını dolduracağı öngörülüyor.

        *Haberin görseli Hollanda hükümetinin resmi sitesinden alınmıştır.

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        #hollanda
        #Dilan Yeşilgöz
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