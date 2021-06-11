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Ankaragücü'nde olağan genel kurul Eryaman Stadyumu'nda düzenlendi. Faruk Koca ve Metin Akyüz'ün başkanlık için mücadele ettiği kongrede kullanılan 1058 oyun 802'sini alan Faruk Koca başkan seçildi. Diğer aday Metin Akyüz ise 256 oy aldı.

FARUK KOCA KİMDİR?

Faruk Koca, (d. 1964, Derekışla, Bala, Ankara),Türk siyasetçi.

Lise mezunudur. Serbest Ticaret, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi XXII. ve XXIII. Dönem Ankara Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve dört çocuk babasıdır.

MKE Ankaragücü'nde başkanlık yapmaktadır.