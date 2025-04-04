Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara haberleri: Otobüs durağında bekleyenleri kurtardı ama... Son manevra! | Son dakika haberleri

        Otobüs durağında bekleyenleri kurtardı ama... Son manevra!

        Ankara'da, yağmurun ardından kayganlaşan yolda 55 yaşındaki T.B., kullandığı TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Durakta otobüs bekleyen insanlara çarpmamak için son bir manevra yaptı. Duraktakilerin hayatını kurtaran T.B., olay yerinde can verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 08:36 Güncelleme: 04.04.2025 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Durakta bekleyenleri kurtardı ama... Son manevra!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'da yürek yakan kaza, dün akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Bostancık Caddesi Türk Dünyası Vezir Tonyukuk Parkı mevkiinde meydana geldi.

        TIR BİR ANDA KONTROLDEN ÇIKTI

        DHA'daki habere göre T.B. (55) yönetimindeki TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        MANEVRA YAPIP DURAKTAKİLERİ KURTARDI

        TIR şoförü, otobüs durağında bulunan vatandaşlara çarpmamak için manevra yaptı. Yoldan çıkan TIR, parkın duvarlarını ve heykel sütunları yıktı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde TIR şoförü T.B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Şoförün cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayıp olarak aranan gençten korkutan haber!
        Kayıp olarak aranan gençten korkutan haber!
        Trump "altın kartı" gösterdi
        Trump "altın kartı" gösterdi
        İsrail Gazze'nin kuzeyinde işgalini genişletiyor
        İsrail Gazze'nin kuzeyinde işgalini genişletiyor
        "Yeni sezonda yok olsun"
        "Yeni sezonda yok olsun"
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Durakta bekleyenleri kurtardı ama... Son manevra!
        Durakta bekleyenleri kurtardı ama... Son manevra!
        Fenerbahçe'den Okan Buruk'a sert tepki!
        Fenerbahçe'den Okan Buruk'a sert tepki!
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        Donald Trump'tan Elon Musk açıklaması
        Donald Trump'tan Elon Musk açıklaması
        MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor
        MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        Sabah kahvesi şart değil!
        Sabah kahvesi şart değil!
        "Bence her şey çok iyi gidiyor, piyasalar patlayacak, borsa patlayacak"
        "Bence her şey çok iyi gidiyor, piyasalar patlayacak, borsa patlayacak"
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı
        "AB'yle ekonomik diyalog toplantısı yapıcı bir ortamda gerçekleşti"
        "AB'yle ekonomik diyalog toplantısı yapıcı bir ortamda gerçekleşti"
        Tavuk döner zehirledi! Yüzlerce kişi hastanelik oldu
        Tavuk döner zehirledi! Yüzlerce kişi hastanelik oldu
        Dolandırıcıların hedefi oldu
        Dolandırıcıların hedefi oldu
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu