        Ankara-İzmir YHT'nin en uzun tünelinde ışık göründü

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın en uzun tüneli olan Köroğlu Tüneli'nde kazı çalışmalarının tamamlandığını ve ışık göründü töreninin gerçekleştirildiğini açıkladı

        Giriş: 08.10.2025 - 11:33 Güncelleme: 08.10.2025 - 11:33
        Ankara-İzmir YHT'nin en uzun tünelinde ışık göründü
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın en kritik noktalarından biri olan Köroğlu Tüneli’nde kazı çalışmalarının tamamlandığını ve ışık göründü töreninin gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, “Köroğlu Tüneli, Ankara ile Afyon arasındaki hattın en önemli kesimlerinden biriydi. 5 bin 142 metre ile hattın en uzun tüneli olan Köroğlu Tüneli’nde kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla çok önemli bir eşiği daha aşmış olduk” dedi.

        Tünel hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Polatlı – Afyonkarahisar kesiminde yer alan Köroğlu Tüneli, Afyonkarahisar ilinin kuzeydoğusunda, Bayat ilçesine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunuyor. 13,5 metre çapındaki ana tünelin solunda, 4 bin 967 metre uzunluğunda 4,5 metre çapında bir kaçış tüneli de bulunuyor. Kaçış tüneli, her 500 metrede bir ana tünele bağlanan toplam 9 adet bağlantı tüneli ile 10 adet manevra cebi ile destekleniyor.” şeklinde konuştu.

        Ankara-İzmir YHT Hattı 505 Kilometre Uzunluğunda Olacak

        Ankara-İzmir hızlı tren projesinin tamamlanması ile mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafenin 624 kilometreye ineceğine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, “Ankara-İzmir arası hat uzunluğu 624 kilometre olacak. Ancak bizim çalışmalarımız Polatlı’ya kadar mevcut olan hızlı tren hattından sonra başladığı için Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı kapsamında Ankara- Banaz, Banaz-Sahilli ve Salihli-İzmir kesimleriyle toplam 505 kilometre uzunluğunda bir prestij projesi inşa ediyoruz.” dedi.

        Proje kapsamında; Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen İstasyonları olacak şekilde 10 istasyon tasarlandığını belirten Bakan Uraloğlu, “Hat genelinde 40,9 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 25,5 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez ve 177 üstgeçit ile 244 adet altgeçit inşa ediyoruz.” diye konuştu.

        11,5 Milyon Kişi Doğrudan Hızlı Tren Konforuna Kavuşacak

        Hat tamamıyla hizmete girdiğinde Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa ve İzmir illerinde yaşayan yaklaşık 11,5 milyon insanın doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacağını dile getiren Uraloğlu, seyahat süresinde gerek konvansiyonel tren gerekse de karayoluna göre önemli avantajlar sağlanacağını kaydetti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “Ankara-İzmir arası demiryolu ile 14 saat karayoluyla ise 7 saat olan seyahat süresi ise 3,5 saate düşecek. Ankara-Afyonkarahisar arası seyahat süresi 1 saat 40 dakikaya, Ankara-Uşak arası seyahat süresi 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa arası 2 saat 50 dakikaya düşecek. Hattımız tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz.” dedi.

