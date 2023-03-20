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Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı projesine uluslararası ödül

Uluslararası IJ Global Ödülleri İngiltere'de sahiplerini buldu. Uluslararası kreditör kuruluşlardan sağlanan iki buçuk milyar Euro'luk finansman desteği alan Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi, Londra’da düzenlenen törenden ödülle döndü.

Ankara-İzmir YHT projesine uluslararası ödül
HABERTURK.COM

IJ Global Ödülleri, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. ERG İnşaat Ankara, ERG Uluslararası Ltd. Londra ve SSB AG Zürih ortaklığı tarafından yürütülen Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi (AİYHT), “Yılın Ulaştırma Projesi – Ağır Raylı Sistem” ödülünü kazandı.

Londra’da gerçekleşen ödül töreninde, SSB Genel Müdürü Burak Sencer, projenin Türkiye’ye ödül getirmesinden mutluluk duyduklarını dile getirerek, “İzmir ile Ankara arasındaki mesafeyi üç saate indirecek Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi, yapımı süresince on binlerce kişiye istihdam sağlarken, çevresel özellikleriyle de Türkiye’nin iklim değişikliği taahhütlerini yerine getirmesine katkı sağlayacak. Ulaşıma açıldığında bölgeler arasında seyahati daha kısa ve daha ekonomik hale getirerek hat üzerindeki şehir ve bölgelerin kalkınmasına yararlı olacak. Üstlendiğimiz bu büyük projenin ödüle değer görülmesinden gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

İNGİLTERE HÜKÜMETİ'NİN VERDİĞİ EN BÜYÜK FİNANSMAN

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi, İngiltere hükümetinin bugüne kadar sağladığı en büyük tutarlı sürdürülebilir altyapı kredisine sahip olma özelliği taşıyor.

TC. Hazine Bakanlığı’nın önderliğinde ve TC. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde, ERG Grup şirketleri çatısı altında bulunan ERG İnşaat A.Ş. Ankara, ERG Uluslararası Ltd. Londra ve SSB AG Zürih ortaklığında hayata geçirilen Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Projesi İngiltere, İsviçre, İtalya ve Avusturya’da faaliyet gösteren ihracat kredi kuruluşları UKEF, SERV, SACE ve OeKB güvencesiyle 25 uluslararası kredi kuruluşundan toplamda iki buçuk milyar Euro'luk yeşil finansman desteği sağladı.

503 kilometreyi aşan uzunluğu ile başkent Ankara’yı Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'e bağlayacak olan proje, İzmir ve Ankara arasındaki mesafeyi üç saate indirmenin yanı sıra, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Ege Bölgesi’ni birbirine yaklaştırarak çok daha ulaşılabilir kılacak.

TÜRKİYE'NİN TAAHHÜTLERİNE YARDIMCI OLACAK

Yeni hat, iki şehir arasındaki mevcut hava ve kara yollarına daha hızlı, daha düşük karbon salınımlı bir alternatif sunarak Türkiye'nin COP26'da verdiği iklim değişikliği taahhütlerini yerine getirmesine de yardımcı olacak.

Yeşil kredi finansmanı için temiz ulaşım projesi olarak konumlandırılan Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı, Yeşil Kredi İlkeleri’nin yanı sıra Ekvator Prensipleri ve Uluslararası Finans Kurumu Performans Standartları da dahil olmak üzere uluslararası kabul görmüş sürdürülebilirlik standartlarını da karşılayacak.

PROJE MART 2022'DE BAŞLADI

Proje kapsamında 15 tünel, 25 viyadük ve 51 köprü de dahil olmak üzere 800’ü aşkın mühendislik yapısı bulunuyor. Toprak işleri kapsamında ise 11 milyon metreküpü aşkın kazı ve 26 milyon metreküpü aşkın dolgu bulunmakta.

10 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

Proje, yapımı boyunca yaklaşık 10 bin kişiye istihdam ve 40 bin kişiye gelir sağlayacak. İki kent arasındaki geniş bölgede ticari aktivitenin artmasının yanı sıra hızlı trenin geçeceği Ankara’nın Polatlı ilçesi, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Manisa ve İzmir’deki istasyonların yakınında bulunan il ve ilçelerde yeni iş imkanlarının oluşması ve ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesi bekleniyor.

Firmanın Türkiye, İsviçre ve Birleşik Krallık merkezli Çevresel ve Sosyal ekiplerinin bu önemli projeye uzun yıllara dayanan uluslararası deneyimini aktaracağını ifade eden Dr. Robert Madams PhD, "Birleşik Krallık, Avrupa ve Türkiye'deki tüm ortak ve paydaşlarımıza, güzergâh boyunca yaşayan milyonlarca insanın hayatını olumlu yönde değiştirecek ve iyileştirecek olan bu projeyi gerçekleştirmek için yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Proje, geçen yıl Kasım ayında da Türkiye'nin bu alandaki ödüllerinden "Bonds, Loans & Sukuk Turkey 2022"den “Yılın İhracat Kredi Kuruluşları, Kalkınma Finansmanı Kurumları, Uluslararası Finans Kurumları Projesi” seçilerek dönmüştü.

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