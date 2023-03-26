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Kayseri ve Ankara arasında sık sık seyahat gerçekleştirilir. İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük iki kenti olarak öne çıkan Ankara ve Kayseri arasınd aypaılan yolculukların km mesafesi, saati ve ulaşım seçenekleri ise merak konusu olmaya devam eder. Sizle riçin hazırladığımız yazımızda Ankara Kayseri Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Ankara Kayseri Arası Kaç Saat? sorularının cevaplarını detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.

Ankara Kayseri Arası Kaç Km?

Ankara ve Kayseri arasında ulaşım yapmak isteyen bir kişinin internet üzerinden baktığı ilk soru Ankara ve Kayseri arası kaç km’dir? Bu sorunun cevabına göre kişiler yol planlaması yapar, süre hesaplamasını gerçekleştirir ve kendilerine en uygun ulaşım aracını seçmek isterler. Ankara ve Kayseri arasındaki km mesafeleri seçilen yola ve güzergahlara göre değişkenlik göstermektedir. Genel olarak Ankara ve Kayseri arasında yapılan km mesafesi ölçümlerinde 320 km ila 325 km arasında değiştiği görülmüştür.

Ankara Kayseri Arası Kaç Saat?

Ankara’dan Kayseri’ye yola çıkmak isteyenlerin cevabını öğrenmek istedikleri bir diğer konu ise bu iki şehrin arasındaki yolculuğun ne kadar sürdüğüdür. Ankara ve Kayseri arasında farklı ulaşım seçenekleri olduğu gibi bu ulaşım seçenekleri ile yolculuğun sürecinin de değiştiği bilinmelidir. Ancak yine de bu iki şehir arasında saat merakını gidermek isteyenler için burada kara yolu tercih edilirse bu yolculuğun 3 ila 4 saat arasında değişeceği söylenebilir.

Kayseri Ankara Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Kayseri ve Ankara arasında yapılan yolculuklarda km mesafesi 320 ile 325 km arasında değişkenlik göstermektedir. Kişiler bu km mesafesini ne kadar sürede tamamlayacaklarını da merak etmektedir. Ancak Ankara ve Kayseri otoyolunun km mesafesi 345 km olarak saptanmıştır. Bu noktada kişiler bu iki il arasındaki özel yolculuklarını 3 ya da 3,5 saat aralığında tamamlayabilir.

Ankara ve Kayseri arasında seyahatlerde Elmadağ’dan Kayseri’ye ulaşım sağlandığı da görülmektedir. Elmadağ Ankara’nın biraz daha dışında kalan ama Ankara’ya bağlı olan bir ilçedir. Elmadağ’dan Kayseri’ye gitmek isteyen biri özel aracı ile 385 km yol yapmalıdır. Bu yol da 4 saatte tamamlanabilir.

Kayseri Ankara Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Otobüs yolculukları seyahat etmek isteyenle riçin en yavaş ulaşım aracı olarak bilinmektedir. Ancak birbirine yakın şehirler için özel araç yolculuklarına göre saat aralığınd abüyük değişimler yaşanmaz. Ankara ve Kayseri de bu şehirler arasında yer almaktadır. Bu yüzden Ankara ve Kayseri arasında ulaşım gerçekleştirmek isteyen kişiler otobüs yolculuğunu tercih edebilir. Ankara ve Kayseri arasında yapılan otobüs yolculuğunun süresi 4.5 saatte tamamlanmaktadır.

Kayseri Ankara Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Ankara ve Kayseri arasında tercih edilen ulaşım araçlarından biri de uçak yolculuğudur. Uçak yolculuğu diğer iller arasındaki seyahatlere göre daha uzun sürede tamamlanmaktadır. Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Kayseri Havalimanı’na gitmek isteyen bir kişi için bu uçak yolculuğu yaklaşık 2 saat 55 dakika içinde tamamlanır. Eğer hava koşullarında sorun yaşanırsa bu süre uzayabilir.