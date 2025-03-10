Ankara Keçiörengücü: 1 - Erzurumspor: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Erzurumspor'a 3-1 mağlup oldu.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 yendi.
Stat: Aktepe
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Emre Doğu, Sabri Öğe
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Oğuzcan Çalışkan, Arda Hilmi Şengül, Ali Dere (Dk. 46 Dembele), Traore, Erkam Develi (Dk. 90+2 Mert Kula), Camara, Hasan Ayaroğlu (Dk. 46 Silva), Ezeh, Diouf
Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Gökhan Akkan, Mustafa Akbaş (Dk. 37 Yakup Kırtay), Celal Hanalp (Dk. 68 Muhammed Furkan Özhan), Azubuike, Crociata, Giorbelidze, Roshi (Dk. 77 Salih Sarıkaya), Teklic (Dk. 77 Mamba), Sylla
Goller: Dk. 16 ve 87 Sylla, Dk. 40 Teklic (Penaltıdan) (Erzurumspor FK), Dk. 65 Dembele (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Sarı Kartlar: Dk. 38 Arda Hilmi Şengül, Dk. 61 Orhan Nahırcı (Yedek kulübesi), Dk. 69 Silva, Dk. 75 Diouf, Dk. 81 Erkam Develi, Dk. 88 Dembele (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 75 Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Dk. 81 Sylla (Erzurumspor FK)