Ankara Keçiörengücü: 5 - Hatayspor: 0 | MAÇ SONUCU
1. Lig'de Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Hatayspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti. Başkent ekibinin 4 golünü Mame Diouf attı.
1. Lig'in 20. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Hatayspor'u ağırladı. Ankara Keçiörengücü, Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanan maçı 5-0'lık skorla kazandı.
Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri 33, 45+1 ve 72 ve 88. dakikalarda Mame Diouf ile 63. dakikada Ezeh kaydetti.
Ev sahibi ekipte 4 gol atan Diouf, Ezeh'in attığı diğer golde de asisti yapan oyuncu oldu.
Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Ankara Keçiörengücü, 29 puana yükseldi. Ligde bu sezon galibiyeti olmayan Hatayspor, 6 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor deplasmanına gidecek. Hatayspor, sahasında Manisa FK'yı konuk edecek.