Ankara Keçiörengücü: 5 - Hatayspor: 0 | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 20. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Hatayspor'u ağırladı. Ankara Keçiörengücü, Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanan maçı 5-0'lık skorla kazandı.

Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri 33, 45+1 ve 72 ve 88. dakikalarda Mame Diouf ile 63. dakikada Ezeh kaydetti.