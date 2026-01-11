Habertürk
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Keçiörengücü Ankara Keçiörengücü: 5 - Hatayspor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Ankara Keçiörengücü: 5 - Hatayspor: 0 | MAÇ SONUCU

        1. Lig'de Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Hatayspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti. Başkent ekibinin 4 golünü Mame Diouf attı.

        Giriş: 11.01.2026 - 16:39 Güncelleme: 11.01.2026 - 16:39
        Ankara Keçiörengücü'nden 5 gollü galibiyet!
        1. Lig'in 20. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Hatayspor'u ağırladı. Ankara Keçiörengücü, Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanan maçı 5-0'lık skorla kazandı.

        Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri 33, 45+1 ve 72 ve 88. dakikalarda Mame Diouf ile 63. dakikada Ezeh kaydetti.

        Ev sahibi ekipte 4 gol atan Diouf, Ezeh'in attığı diğer golde de asisti yapan oyuncu oldu.

        Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Ankara Keçiörengücü, 29 puana yükseldi. Ligde bu sezon galibiyeti olmayan Hatayspor, 6 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor deplasmanına gidecek. Hatayspor, sahasında Manisa FK'yı konuk edecek.

