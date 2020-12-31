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Ankara merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı kararı

Ankara merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve birbirleriyle örgütsel irtibatları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı

Ankara merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu
DHA

Ankara merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ üyesi 15 hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları ve örgütsel anlamda birbirleriyle irtibatları tespit edilen 15 şüphelinin, Ankara merkezli 3 ilde gözaltına alınmalarına kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanması ile arama, el koyma işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

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