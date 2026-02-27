Canlı
        Haberler Gündem Ankara Ankara merkezli 9 ilde ‘Sazan sarmalı’ operasyonu: 13 tutuklama | Son dakika haberleri

        Ankara merkezli 9 ilde ‘Sazan sarmalı’ operasyonu: 13 tutuklama

        Ankara'da internet üzerinden verilen sahte ev ilanıyla 'sazan sarmalı' yöntemini kullanarak 13 milyon TL dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı

        Giriş: 27.02.2026 - 22:38
        9 ilde 'Sazan sarmalı' operasyonu: 13 tutuklama
        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir ilan sitesi üzerinden verilen ilanla ev satın almak isteyen mağdurun dolandırıldığı belirlendi.

        Soruşturma dosyasına göre; mağdur, ilanda yer alan GSM numarası üzerinden iletişime geçtiği şüphelilerden birinin yönlendirmesiyle satıcıyla tapu müdürlüğünde buluştu. Mağdur, telefonda görüştüğü şüphelinin verdiği IBAN numarasına 13 milyon TL gönderdi. Satıcının hesabına para geçmemesi üzerine alıcı, ‘Sazan sarmalı’ yöntemiyle dolandırıldığını fark etti. Şüphelilerin banka hesapları üzerinde yapılan incelemede, 2023-2025 yılları arasında toplam 220 milyon TL’lik havale trafiği bulunduğu tespit edildi. Kripto varlık cüzdanlarında ise 2 milyon dolar olduğu belirlendi.

        ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

        Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine verilen talimat doğrultusunda, 24 Şubat’ta İzmir, Adana, Hatay, Gaziantep, Bursa, Konya, İstanbul, Şırnak ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, 16 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyette ifadelerinin ardından salıverildi. Adliyeye çıkarılan 14 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 13 şüpheli, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi başta olmak üzere soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü bildirildi.

        Fotoğraf: DHA

