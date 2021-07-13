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Ankara-Niğde Otoyolu indirimli geçiş ücretleri belli oldu

Ankara-Niğde Otoyolu'nda uygulanacak indirimli geçiş ücretleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yüzde 20 ila 40 indirim uygulanacağını duyurduğu otoyolda, geçiş ücreti, araç sınıfı ve mesafeye göre en düşük 78,5 lira, en yüksek 243 lira olacak

Ankara-Niğde Otoyolu indirimli geçiş ücretleri belli oldu
AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) alınan bilgiye göre, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan Ankara-Niğde Otoyolu'nun 1'inci ve 3'üncü kesimleri 4 Eylül 2020'de, 2'nci kesimi ise 16 Aralık 2020'de trafiğe açıldı.

Söz konusu kesimlerinin hizmete alınmasıyla otoyol tamamen işletmeye açılarak, görevli şirket tarafından ücret toplanmaya başlandı.

KGM tarafından işletme süresince söz konusu yatırımın daha yaygın ve etkin kullanımını sağlamak ve böylelikle gerçekleşecek yakıt ve zaman tasarrufuyla ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını temin etmek adına, uygulama sözleşmesi hükümlerine uygun belirlenen geçiş ücretlerinde, araç sınıflarına göre değişen oranlarda indirim yapılarak belirlenmesinin yararlı olacağı değerlendirildi.

Bu doğrultuda 17 Temmuz'dan (saat 00.00) itibaren geçerli olmak üzere Ankara-Niğde Otoyolu'nda fiili geçiş ücretlerine, araç sınıflarına göre yüzde 20 ila 40 indirim uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından, Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücretlerinde yüzde 20 ila 40 indirim uygulanacağı müjdesini vermişti.

Yeni ücret tarifesi şöyle:

Araç sınıfları Ankara-Kırşehir uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil) Ankara-Aksaray uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil) Ankara-Nevşehir uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil) Ankara-Niğde uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil) Uygulanacak indirim ücreti (Yüzde)
1. sınıf 78,5 92,5 104 115,5 20
2. sınıf 88 104,5 117 130 40
3. sınıf 106 125 140,5 156 40
4. sınıf 135,5 156 179,5 199 40
5. sınıf 164,5 194,5 218,5 243 40

Öte yandan KGM'nin işletmesindeki otoyol ve köprülerde bayram dolayısıyla ücretsiz geçiş uygulanacak.

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