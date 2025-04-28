Ankara'nın modern mirası UNESCO listesinde

Ankara Kent Konseyinden (AKK) yapılan açıklamada, Cumhuriyet dönemi Ankara planlanması ve inşasının, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde hak ettiği yerde olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Ankara'nın Planlanması ve yansıması olan Cumhuriyet dönemi eserleri ve Cumhuriyet dönemi Ankara'sı, 'Ankara: Modern Bir Cumhuriyet Başkentinin Planlanması ve İnşası' miras alanı adıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydedildi" ifadesi kullanıldı.

Bu gelişmeyle birlikte Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki varlık sayısı 80'e yükseldi.

Başvuru dosyası, 2021 yılında UNESCO Türkiye Millî Komisyonu bünyesinde oluşturulan alt çalışma grubunun katkılarıyla hazırlandı.

Sürecin koordinasyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülürken alanın adaylık sürecine Prof. Dr. Elvan Altan, Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ve Dr. Zeynep Tuna Yüncü katkı sundu.

“Ankara: Modern Bir Cumhuriyetin Planlaması ve İnşası” başlıklı dosya, 1920–1970 yılları arasında planlanıp şekillenen başkentin; yeni kurulan bir ulus-devletin simgesi olarak inşa edilen kamu yapıları, kültürel alanlar ve açık kamusal mekânlarıyla, 20. yüzyılın modern başkentlerine örnek teşkil etmesi nedeniyle UNESCO’nun ii, iv ve vi numaralı kültürel miras kriterleri kapsamında geçici listeye dâhil edildi.

Dosyada, Atatürk Bulvarı’nın kuzey-güney doğrultusunda uzanan aksı ile Ulus ve Kızılay bölgeleri ana bileşenler olarak yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin I., II. ve III. binaları, Cumhurbaşkanlığı Köşkü, Güven Park, Gençlik Parkı, Ulus Meydanı, Ankara Garı, İş Bankası Binası, çeşitli bakanlık yapıları ve Kızılay Meydanı gibi simgesel yapılar; Ankara’nın planlı gelişimini ve modernleşme sürecini yansıtan önemli unsurlar arasında gösterildi.

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"ANKARA'MIZ UNESCO DÜNYA MİRASI ASIL LİSTESİNDE HAK ETTİĞİ YERİ ALACAKTIR"

Açıklamada, konuya ilişkin görüşlerine yer verilen AKK Başkanvekili Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin kent konseyi çatısı altında bulunan, özellikle Mimarlık Kültürü ve Planlama Çalışma Grubu'ndaki akademisyenler ve uzmanların konuyla ilgili çok önemli katkılarının olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Öcal Oğuz'un vizyoner yaklaşımıyla yürütülen çalışmaların Ankara için çok önemli bir sonucu getirdiğini vurgulayan Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bundan sonraki süreçte Başkent Ankara'nın, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki tüm değerlerinin asıl listeye girme süreçlerinin takibi için daha zorlu ve tüm kentimizin katılımını gerektiren bir çabayı göstermemiz gerekiyor. Bundan sonraki hedef, Başkent Ankara'nın tarihi kalbi için gerekli koruma çalışmalarını tamamlamak ve alan yönetimini kurarak, yönetim planlamasını tamamlamak olmalı. Bu çalışmalar da tamamlandığında Ankara'mız tüm varlıklarıyla UNESCO Dünya Mirası asıl listesinde hak ettiği yeri alacaktır."