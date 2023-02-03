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6 Şubat'ta Ankara'da okullar tatil mi? Ankara'da kar tatili olacak mı?

Ülke genelinde soğuk hava dalgası etkisini artırmaya başladı. Başkent Ankara'da kar yağışının başlamasıyla gözler 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Ankara'da okul var mı yok mu sorusuna çevrildi. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kentte yaşayan öğrenciler Ankara'da okul var mı, kar tatili olacak mı sorusunu sorgulamaya başladı. İşte Ankara'da kar tatili ile ilgili detaylar...

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HABERTURK.COM / DHA
  • Ankara okullar tatil mi, Valilik açıklaması geldi mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Ankara'da okul var mı yok mu, kar tatili olacak mı?

    Pazartesi günü yarıyıl tatili sona erecek ve ilk ders zili çalacak. Ancak Ankara'da yüksek kesimler ile kent genelinde kar yağışı etkisini artırdı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kentte yaşayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri "6 Şubat 2023 Pazartesi Ankara'da okullar tatil mi?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte konuya dair detaylar haberimizde...
  • Ankara okullar tatil mi, Valilik açıklaması geldi mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Ankara'da okul var mı yok mu, kar tatili olacak mı?

    ANKARA'DA KAR YAĞIŞI ETKLİLİ OLUYOR!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, önceki gün Ankara'nın merkezinde başlayan kar yağışı, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kentte, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlarda ve ara sokaklarda tuzlama ve küreme çalışması yaptı. 
  • Ankara okullar tatil mi, Valilik açıklaması geldi mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Ankara'da okul var mı yok mu, kar tatili olacak mı?

    ANKARA BEYAZA BÜRÜNDÜ!

    Lapa lapa yağan kar yağışı ile Ankara beyaza büründü. Kentin tarihi simgelerinde kartpostallık görüntüler oluştu. Karın yağdığını gören vatandaşlar, evlerinin önünde kar topu oynayıp, halay çekerek karın keyfini çıkardı.

    Kar yağışının gece boyunca aralıklarla devam edeceği bilgisini paylaşan yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri gece saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. 
  • Ankara okullar tatil mi, Valilik açıklaması geldi mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Ankara'da okul var mı yok mu, kar tatili olacak mı?

    6 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Ankara'da pazartesi günü okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin Ankara Valiliği kar tatili duyuruları ve Vali Vasip Şahin'in açıklamaları bekleniyor. Ancak henüz 3 Şubat 2023 Pazartesi günü okulların tatil olduğuna dair resmi bir açıklama gelmedi.

    Okullarda kar tatili olması durumunda haberimiz güncellenecektir. 

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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