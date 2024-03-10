Ankara teravih namazı saati 2024: Diyanet ile Ankara teravih namazı vakti bugün saat kaçta kılınacak?
Diyanet Ramazan İmsakiyesi üzerinden 2024 Ankara teravih namazı saatleri duyuruldu. İlk teravih namazı, 10 Mart Pazar günü kılınacak. Son teravih namazı ise 8 Nisan Pazartesi günü yatsı namazına müteakip eda edilecek. Teravih namazı camide cemaatle kılındığı gibi bireysel olarak evlerde de kılınabilir. Başkent'te yaşayanlar ''Bugün Ankara'da teravih namazı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte Ankara teravih namazı saatleri 2024
Ramazan ayının gelmesiyle Ankara teravih namazı saati merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz saati bilgisinde tüm illerin teravih namazı saati vakitleri yer alıyor. Ankara’da yaşayanlar Ankara teravih namazı vakti bugün saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt arıyor. Teravih namazı, ramazan ayında yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namazdır. İşte 2024 Ankara teravih namazı saati vakitleri
ANKARA'DA İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?
İlk teravih namazı, 10 Mart Pazar günü kılınacak. Teravih namazı yatsı namazının hemen ardından kılınır.
10 Mart Pazar yatsı vakti: 20.14
11 Mart Pazartesi yatsı vakti: 20.16
12 Mart Salı yatsı vakti: 20.17
13 Mart Çarşamba yatsı vakti: 20.18
14 Mart Perşembe yatsı vakti: 20.19
15 Mart Cuma yatsı vakti: 20.20
16 Mart Cumartesi yatsı vakti: 20.21
TERAVİH NAMAZI VAKTİ
Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; teravihin kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir.
TERAVİH NAMAZININ HÜKMÜ VE MAHİYETİ NEDİR?
Terâvîh namazı Ramazan ayında, yatsı namazından sonra sabah namazı vaktine (fecrin doğuşuna) kadar kılınabilen nâfile namazın ismidir.
Hadisi şeriflerde ramazan gecelerinin ihyası olarak nitelendirilen bu namaza dört rek‘atta bir dinlenme amacıyla biraz araverildiğinden "terâvîh" denmiştir.
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1 [2012]; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 177-178 [761]). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1 [2009]; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 173-175 [759-760]) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.
Teravih namazını dört rek'atta bir selâm vererek kılmak caiz ise de iki rek'atta bir selâm vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rek'atının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah) ve salavât ile meşgul olunması uygundur