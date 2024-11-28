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        Haberler Gündem Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 165 yaşını kutluyor

        Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 165 yaşını kutluyor

        Osmanlı'dan günümüze binlerce devlet yöneticisi, bilim insanı, şair, romancı yetiştirmiş kamuoyunda Mülkiye olarak da bilinen A.Ü.SBF 165. Kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 17:52 Güncelleme: 28.11.2024 - 17:58
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        Mülkiye 165 yaşında
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        Mülkiye tarafından düzenlenen kutlamalar bu sene ağırlıklı olarak 1 Aralık Pazar günü yapacak olan Mülkiye mezunları Bu yıl Levent’teki İş Kulelerinde 1 Aralık Pazar günü saat 19.00’da buluşacak.

        Mülkiye'nin İstanbul’daki kuruluş kutlamaları gelenekselleştiği şekliyle bir konserle başlayıp, mezunlarının katılacağı bir kokteyl ile devam edecek. W.A.Mozart’ın eserlerinin seslendirileceği bu yılki konsere Şef Gürer Aykal Yönetimindeki İstanbul Sinfonietta orkestrasına Solist olarak piyanist Tuna Tüney eşlik edecek.

        BİRÇOK ÜNLÜ İSMİ YETİŞTİRDİ

        Cemal Süreya'dan Ece Ayhan'a, Göngör Uras'tan, Hakan Günday, Zekeriya Temizel'den, Ahmet Taner Kışlalı'dan Akfi Hamzaçebi, Cem Duna'dan Mahfi Eğilmez'e binlerce mezun vermiş eğitim kurumu.

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        Mezunları arasında başbakan, bakan, milletvekili, büyükelçi, vali, gazeteci ve iktisatçı yer alan, 1859 yılında kurulmuş olan; Türkiye’de, siyaset bilimi ve iktisadın birçok alanında yükseköğrenim sağlayan en köklü kurum 165 yaşına bastı.

        Mülkiye 1921 mezunu Cemal Edhem (Yeşil) Bey ise 10 Nisan 1919’da kaleme aldığı ve hemen herkesin birkaç dizesini ezbere bildiği "Ey vatan dinsin gözyaşların yetiştik çünkü biz" dizesiyle özdeşleşmiş kurumun mezunları 1 Aralık Pazar günü saat 19.00'da buluşacak.

        Mülkiyenin İstanbul’daki kuruluş kutlamaları gelenekselleştiği şekliyle bir konserle başlayıp, mezunlarının katılacağı bir kokteyl ile devam edecek.

        W.A.Mozart’ın eserlerinin seslendirileceği bu yılki konsere Şef Gürer Aykal Yönetimindeki İstanbul Sinfonietta orkestrasına Solist olarak piyanist Tuna Tüney eşlik edecek.

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        #mülkiye 165 yaş
        #hab
        #mülkiye kutlamalar
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