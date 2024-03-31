Ankara Ayaş Belediyesi hangi partide? Ankara Ayaş Belediye başkanı kimdir? Ankara Ayaş Belediye başkan adayları Ankara Ayaş Belediyesi hangi partide? Ankara Ayaş Belediye Başkanı kimdir? Ankara Ayaş Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Ayaş Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Ayaş Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Ayaş yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:35 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:35 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL