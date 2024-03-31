Ankara Ayaş Belediyesi hangi partide? Ankara Ayaş Belediye başkanı kimdir? Ankara Ayaş Belediye başkan adayları
Ankara Ayaş Belediyesi hangi partide? Ankara Ayaş Belediye Başkanı kimdir? Ankara Ayaş Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Ayaş Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Ayaş Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Ayaş yerel seçim sonuçları..
Ankara Ayaş BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Ayaş Belediye Başkanlığını 6554 alınan oy ve %52.07 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Burhan Demirbaş kazanmıştır.
Ayaş Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Adalet ve Kalkınma Partisi %52.07
Cumhuriyet Halk Partisi %46.10
Saadet Partisi %0.93
Bağımsız Türkiye Partisi %0.33
Demokrat Parti %0.32
Demokratik Sol Parti %0.11
Vatan Partisi %0.07
Bağımsız %0.07
Bağımsız Aday %0.06
Ankara Ayaş BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİVEYSEL TİRYAKİ - AK Parti Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı İZZET DEMİRCİOĞLU - CHP Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı MEHMET YÜKSEL KİRAZDİBİ - MHP Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı ALAETTİN SÜER - İYİ Parti Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı BURAK ÖZKORUL - MEMLEKET Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı SEVİM DELİGÖZ - VATAN Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı FAİK ÜNAL SİLİER - BTP Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı CENGİZ GÜNDÜZ - DSP Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı OSMAN KILIÇ - MP Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı YAKUP COŞKUN - DP Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı SALİH BERKAY ULUÇAY - DEM Parti Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı GÜLTEN DEMİRBAŞ - DSP Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı BAYRAM GÜZEL - BTP Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı MUSTAFA DENİZ ÇAKIR - HKP Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı BARIŞ EZER - MİLLİYOL Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı TEVFİK EREN - BBP Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı TAYLAN TEZCAN - YTP Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı KADRİYE ESRA AYGÜN - DEVA Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı BÜLENT TAŞAN - YENİDEN REFAH Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı ÖZGÜR GÖKMEN - BĞMSZ Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı NURETTİN BURAK SEVİNÇ - DSP Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı AVNİ AKKOÇ - SP Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı DOĞA BAYBUĞA - EMEP Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı ZEKAİ SOYSAL - MP Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı HATİCE TAŞTAN - ANAP Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı SADET POLAT - YTP Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı CAN GÜLER - ZP Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı İREM TAÇYILDIZ - EMEP Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı ALİ KILINÇ - ZP Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı OZAN EMRE ÇİFTÇİ - DEVA Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı YUSUF ALPSOY - HÜDAPAR Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı
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