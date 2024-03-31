Ankara Belediye başkan adayları kimlerdir? Ankara Belediyesi hangi partide? Ankara Belediye başkanı kimdir? Ankara Belediyesi hangi partide? Ankara Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Ankara Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 13:18 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:18 facebook

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