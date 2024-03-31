Ankara Belediye başkan adayları kimlerdir? Ankara Belediyesi hangi partide? Ankara Belediye başkanı kimdir?
Ankara Belediyesi hangi partide? Ankara Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Ankara Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara yerel seçim sonuçları..
Ankara BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Belediye Başkanlığını 1662183 alınan oy ve %50.93 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mansur Yavaş kazanmıştır.
Ankara Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Adalet ve Kalkınma Partisi 19
Milliyetçi Hareket Partisi 3
Cumhuriyet Halk Partisi 3
Ankara BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİTURGUT ALTINOK - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MANSUR YAVAŞ - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CENGİZ TOPEL YILDIRIM - İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ZAFER BURAK HASAR - MEMLEKET Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı UTKU REYHAN - VATAN Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı KORKUT CESUR - BĞMSZ Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ABDULLAH DEMİRYÜREK - AB Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı TUVANA NAZ KETENE - ANAP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET SELİM ÇETİN - DSP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ALİ UFUK ARİKAN - TKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CAFER GÜNEŞ - SP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı FİGEN TOPAL - TKH Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SUAT KILIÇ - YENİDEN REFAH Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN BARTU SORAL - ZP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CELAL MÜMTAZ AKINCI - DEVA Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MURAT YARDIMCI - OCAK Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SALİH KOÇ - MP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı GÜLTAN KIŞANAK - DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SERKAN ÜNVER - YTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı FAZLI TAŞKAN - HAKPAR Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
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