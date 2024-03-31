Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        seçim 2024 banner
        Haberler Gündem Ankara Belediye başkan adayları kimlerdir? Ankara Belediyesi hangi partide? Ankara Belediye başkanı kimdir?

        Ankara Belediye başkan adayları kimlerdir? Ankara Belediyesi hangi partide? Ankara Belediye başkanı kimdir?

        Ankara Belediyesi hangi partide? Ankara Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Ankara Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 13:18 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara Belediye başkan adayları kimlerdir? Ankara Belediyesi hangi partide? Ankara Belediye başkanı kimdir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Belediye Başkanlığını 1662183 alınan oy ve %50.93 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mansur Yavaş kazanmıştır.

        Ankara Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Adalet ve Kalkınma Partisi 19

        Milliyetçi Hareket Partisi 3

        Cumhuriyet Halk Partisi 3

        Ankara BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        TURGUT ALTINOK - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MANSUR YAVAŞ - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CENGİZ TOPEL YILDIRIM - İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ZAFER BURAK HASAR - MEMLEKET Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı UTKU REYHAN - VATAN Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı KORKUT CESUR - BĞMSZ Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ABDULLAH DEMİRYÜREK - AB Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı TUVANA NAZ KETENE - ANAP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET SELİM ÇETİN - DSP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ALİ UFUK ARİKAN - TKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CAFER GÜNEŞ - SP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı FİGEN TOPAL - TKH Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SUAT KILIÇ - YENİDEN REFAH Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN BARTU SORAL - ZP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CELAL MÜMTAZ AKINCI - DEVA Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MURAT YARDIMCI - OCAK Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SALİH KOÇ - MP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı GÜLTAN KIŞANAK - DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SERKAN ÜNVER - YTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı FAZLI TAŞKAN - HAKPAR Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

        Ankara İLÇE İLÇE SONUÇLARI HABERTURK.COM'DAN TAKİP ET!

        Seçim Sonuçları Ankara Seçim Sonuçları 2024 Ankara Akyurt yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Altındağ yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Ayaş yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Bala yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Beypazarı yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Çamlıdere yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Çankaya yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Çubuk yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Elmadağ yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Etimesgut yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Evren yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Gölbaşı yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Güdül yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Haymana yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Kahramankazan yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Kalecik yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Keçiören yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Kızılcahamam yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Mamak yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Nallıhan yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Polatlı yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Pursaklar yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Sincan yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Şereflikoçhisar yerel seçim sonuçları 2024 Ankara Yenimahalle yerel seçim sonuçları
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Ünlüler sandık başında
        Ünlüler sandık başında
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri