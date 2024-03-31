Ankara Gölbaşı Belediyesi hangi partide? Ankara Gölbaşı Belediye başkanı kimdir? Ankara Gölbaşı Belediye başkan adayları Ankara Gölbaşı Belediyesi hangi partide? Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı kimdir? Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Gölbaşı Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Gölbaşı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Gölbaşı yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:59 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:59 facebook

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