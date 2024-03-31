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        Haberler Gündem Ankara Gölbaşı Belediyesi hangi partide? Ankara Gölbaşı Belediye başkanı kimdir? Ankara Gölbaşı Belediye başkan adayları

        Ankara Gölbaşı Belediyesi hangi partide? Ankara Gölbaşı Belediye başkanı kimdir? Ankara Gölbaşı Belediye başkan adayları

        Ankara Gölbaşı Belediyesi hangi partide? Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı kimdir? Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Gölbaşı Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Gölbaşı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Gölbaşı yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 16:59 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:59
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        Ankara Gölbaşı Belediyesi hangi partide? Ankara Gölbaşı Belediye başkanı kimdir? Ankara Gölbaşı Belediye başkan adayları
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        Ankara Gölbaşı BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Gölbaşı Belediye Başkanlığını 41055 alınan oy ve %54.18 oy oranı ile Milliyetçi Hareket Partisi adayı Ramazan Şimşek kazanmıştır.

        Gölbaşı Belediye Başkanlığı Oy Oranları

        Milliyetçi Hareket Partisi %54.18

        İYİ Parti %39.09

        Saadet Partisi %2.69

        Büyük Birlik Partisi %2.66

        Demokratik Sol Parti %0.61

        Demokrat Parti %0.32

        Vatan Partisi %0.27

        Bağımsız Türkiye Partisi %0.18

        Bağımsız %0.08

        Ankara Gölbaşı BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        YAKUP ODABAŞI - CHP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı RAMAZAN ŞİMŞEK - MHP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı FEHMİ KANDEMİR - İYİ Parti Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN SARIASLAN - MEMLEKET Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı CAN AYBARS BİLGİCİER - VATAN Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı NECATİ ORMAN - BĞMSZ Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı SELİM AKGÜL - SP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı AYSEL DUMAN - TİP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı İSMAİL EKİCİ - BBP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı ÜMİT GÖKSU - DEM Parti Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı MUSTAFA ÖZDEMİR - HÜDAPAR Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı ERKAN KAYGUSUZ - DSP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı VEYSEL KAZEL - BTP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı RECAİ CANORUÇ - ANAP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı NİLGÜN BİRBAŞ - DSP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı ŞEVVAL KAZANCI - BTP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı AZİZ ER - YTP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı FURKAN EFE DİKİLİTAŞ - DEVA Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı SALİH AYDEMİR - YENİDEN REFAH Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı ALİ SEZER - OCAK Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı ASLITÜRK ÇALLI - TKP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı ÇETİN TAŞDEMİR - YENİDEN REFAH Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı AHMET ÖZDEMİR - MP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı ERKİN DELİKANLI - DP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı İHSAN DEMİR - HÜDAPAR Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı BEKİR ASICIOĞLU - SP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı ÖZGÜR GÜRTAN - HKP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı HALİL HAKAN ERÇELEBİ - MİLLİYOL Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı GÜÇLÜ EMRE ÖZGÜR - ZP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı ADNAN AKPOLAT - DEVA Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı BURAK YILDIZ - AB Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı GÖKHAN KOÇAK - BBP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı HAKAN KIYAK - DEM Parti Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı İBRAHİM KAYGISIZ - EMEP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı

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