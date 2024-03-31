Ankara Güdül Belediyesi hangi partide? Ankara Güdül Belediye başkanı kimdir? Ankara Güdül Belediye başkan adayları Ankara Güdül Belediyesi hangi partide? Ankara Güdül Belediye Başkanı kimdir? Ankara Güdül Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Güdül Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Güdül Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Güdül yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 17:01 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:01 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL