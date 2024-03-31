Ankara Keçiören Belediyesi hangi partide? Ankara Keçiören Belediye başkanı kimdir? Ankara Keçiören Belediye başkan adayları Ankara Keçiören Belediyesi hangi partide? Ankara Keçiören Belediye Başkanı kimdir? Ankara Keçiören Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Keçiören Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Keçiören Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Keçiören yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 17:18 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:18 facebook

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