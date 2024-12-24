Ankara yılbaşı için süslendi

Başkent'te yılbaşı etkinlikleri kapsamında hazırlık çalışmaları başladı. Şehrin pek çok ilçesinde merkezi alanlar LED ışıklar ile süslendi.

Çankaya ilçesinde de şehrin simge yapılarından Kuğulu Park'ta yeni yıl süslemeleri yapıldı. Işıklarla yapılan geyiklere bağlı kızak, özellikle çocukların ilgisini çekti.

Renkli yılbaşı topları ve yeni yıl figürleriyle süslenen parka akşam saatlerinde uğrayan vatandaşlar bol bol fotoğraf çekildi. Ayrıca, Tunalı Hilmi, Bestekar ve Tunus caddeleri gibi yaya trafiğinin yoğun olduğu yerler de yılbaşı gecesi için hazırlandı.