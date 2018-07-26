Olay, Ankara’nın Beypazarı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan bir vakadan Beypazarı'na dönmekte olan 112 Acil Servis ekibi Atderesi mevkiinde saldırıya uğradı. 06 FP 7051 plakalı ambulanstaki personelin henüz belirlenemeyen bir sebeple saldırıya uğradığı ve saldırganların mavi bir minibüsle olay yerinden kaçtıkları öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, olay yerine gönderilen başka bir ambulansla hastaneye sevk edilen görevli personelin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümü'nde, çocuğunun ateşi düşmediği için öfkelenen Abdulkadir K., nöbetçi doktor Bahaddin Ahmet Yalçın'ın başına parke taşıyla vurarak ağır yaralanmasına sebep olmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ