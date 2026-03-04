Ortadoğu'da savaş nereye evrilecek? ABD ve İsrail İran'a saldırı başlattı: Hangi noktalar neden vuruldu? ABD ve İsrail saldırılarının ardından İran'da son durum ne? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; AA Doha Muhabiri Ali Altunkaya, Habertürk Yazarı Oray Eğin, AA İran Muhabiri Tolga Akbaba, Akade... Daha Fazla Göster

Ortadoğu'da savaş nereye evrilecek? ABD ve İsrail İran'a saldırı başlattı: Hangi noktalar neden vuruldu? ABD ve İsrail saldırılarının ardından İran'da son durum ne? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; AA Doha Muhabiri Ali Altunkaya, Habertürk Yazarı Oray Eğin, AA İran Muhabiri Tolga Akbaba, Akademisyen Dr. Eray Güçlüer, Gazeteci Dış Politika Yazarı Nedret Ersanel, E. Kurmay Albay / Kent Üni. Öğr. Görevlisi Ünal Atabay, Gazeteci Merve Şebnem Oruç, İran Araştırmaları Merkezi (İram)Araştırmacısı Oral Toğa ve Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör yorumladı. Daha Az Göster