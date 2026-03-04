Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ankara Ankara’da otomobildeki gizli bölmede silah ve uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı | Son dakika haberleri

        Araçtaki gizli bölmeden silah ve uyuşturucu çıktı: 1 gözaltı

        Ankara'da motosikletli polis timi tarafından durdurulan bir araçta, torpido bölümüne gizlenmiş zula içerisinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 01:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araçtaki gizli bölmeden silah ve uyuşturucu çıktı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara’da ‘Yunus’ olarak adlandırılan motosikletli polis timi şüpheli hareketlerde bulunan bir otomobilde asayiş denetimi yaptı.

        Araçta yapılan ilk aramada 1 sentetik ecza, 56 bin 270 TL nakit para ve araçtan bağımsız bir kumanda bulundu. Kumandaya basıldığında torpido kısmının yaylı mekanizma ile açıldığı tespit edildi.

        Gizli bölmede 1 ruhsatsız tabanca, 31 fişek ve satışa hazır 18 parça halinde toplam 18 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli A.K. gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gerçek Fikri Ne? - 28 Şubat 2026 (ABD Ve İsrail Saldırısı: İran'da Hangi Bölgeler Hedef Alındı?)

        Ortadoğu'da savaş nereye evrilecek? ABD ve İsrail İran'a saldırı başlattı: Hangi noktalar neden vuruldu? ABD ve İsrail saldırılarının ardından İran'da son durum ne? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; AA Doha Muhabiri Ali Altunkaya, Habertürk Yazarı Oray Eğin, AA İran Muhabiri Tolga Akbaba, Akade...
        #HABER
        #ankara
        #ankara haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        Fransa, uçak gemisini Akdeniz'e sevk ediyor
        Fransa, uçak gemisini Akdeniz'e sevk ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tavrı bellidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tavrı bellidir
        "Savaşın etkileri İran'la sınırlı kalmıyor."
        "Savaşın etkileri İran'la sınırlı kalmıyor."
        Bahçeli: Bu haksız savaşı başlatan belli
        Bahçeli: Bu haksız savaşı başlatan belli
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Cimbom kupada da dört dörtlük!
        Cimbom kupada da dört dörtlük!
        Osimhen'e dev talip!
        Osimhen'e dev talip!
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren öğrenci tutuklandı
        Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren öğrenci tutuklandı
        Torunundan olay açıklamalar
        Torunundan olay açıklamalar
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler