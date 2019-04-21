Mustafa Kaplan yönetimindeki MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Atiker Konyaspor'u konuk etti.
8. dakikada Sedat Ağçay'ın kullandığı taç atışıyla ceza alanında topla buluşan Orgill'in yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
16. dakikada yaklaşık 25 metreden Djedje'nin vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topa müdahale ederek gole izin vermedi.
26. dakikada Ömer Ali Şahiner'in kullandığı köşe atışında seken topu ceza alanı içinde önünde bulan Fofana'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta çıktı.
Kalan dakikalarda iki takım da etkili olamadı ve karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Maçın ikinci yarısında da gol sesi çıkmayınca mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 36'ya yükseltirken Konyaspor da 29. haftayı 37 puanla kapadı.
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