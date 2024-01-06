Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Ankaragücü: 0 - Trabzonspor: 1 | MAÇ SONUCU - Trabzonspor Haberleri

        Ankaragücü: 0 - Trabzonspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.01.2024 - 18:09 Güncelleme: 06.01.2024 - 21:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor 1 attı 3 aldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

        Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 1-0 kazandı. Bordo-mavililerin tek golünü 30. dakikada Edin Visca attı.

        Bu sonuçla birlikte Trabzonspor ligdeki puanını 33'e yükseltirken Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Trabzonpsor evinde Samsunspor'u ağırlayacak. Ankaragücü ise deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        16. dakikada sağ çaprazdan rakibini çalımlayarak ceza sahasına giren Fountas'ın pasında altıpasta topla buluşan Eren Elmalı'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

        20. dakikada Macheda'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

        30. dakikada konuk Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın ceza sahası çizgisinin önünden sert vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak ceza sahası sağ çaprazında müsait durumdaki Visca'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, top ağlara gitti: 0-1.

        44. dakikada Morutan'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

        Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Murat Kurum hayatı ve siyasi kariyeri
        Murat Kurum hayatı ve siyasi kariyeri
        İsias Otel sahibinden ilginç savunma
        İsias Otel sahibinden ilginç savunma
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Blinken Türkiye'de
        Blinken Türkiye'de
        Üniversite öğrencisi Gökçe Bebeci evinde ölü bulundu
        Üniversite öğrencisi Gökçe Bebeci evinde ölü bulundu
        "Yıldız gibi parlıyor"
        "Yıldız gibi parlıyor"
        "Bayern Münih sistemini kuruyoruz"
        "Bayern Münih sistemini kuruyoruz"
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Seçil Erzan'ın kırık telefonundan yeni mesajlar çıktı!
        Seçil Erzan'ın kırık telefonundan yeni mesajlar çıktı!
        Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Volkan Konak'a suç duyurusu
        Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Volkan Konak'a suç duyurusu
        Ayla Algan'a veda edildi
        Ayla Algan'a veda edildi
        Canan Karatay'ın HPV aşısıyla ilgili açıklamaları tepki topladı
        Canan Karatay'ın HPV aşısıyla ilgili açıklamaları tepki topladı
        85 yaşında ikizleri oldu
        85 yaşında ikizleri oldu
        Bahçeli'den rejim mesajı
        Bahçeli'den rejim mesajı
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Yüzde 48 artışla başladı
        Yüzde 48 artışla başladı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu