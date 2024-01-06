Ankaragücü: 0 - Trabzonspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 1-0 kazandı. Bordo-mavililerin tek golünü 30. dakikada Edin Visca attı.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor ligdeki puanını 33'e yükseltirken Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Trabzonpsor evinde Samsunspor'u ağırlayacak. Ankaragücü ise deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
16. dakikada sağ çaprazdan rakibini çalımlayarak ceza sahasına giren Fountas'ın pasında altıpasta topla buluşan Eren Elmalı'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
20. dakikada Macheda'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
30. dakikada konuk Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın ceza sahası çizgisinin önünden sert vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak ceza sahası sağ çaprazında müsait durumdaki Visca'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, top ağlara gitti: 0-1.
44. dakikada Morutan'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.